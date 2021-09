Očkování proti covidu: Dětská vakcína bude připravena už v říjnu

Americká společnost Pfizer oznámila, že všechny testy nutné ke schválení vakcíny pro děti od pěti let budou hotové do konce října. Následný povolovací proces potrvá dalších několik týdnů. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že někdy kolem začátku prosince by se i v Evropě mohly malé děti začít očkovat.

Očkování dětí proti koronaviru. | Foto: Deník/Radek R. Kaša