Výzkumníci z Cleveland Clinic použili rozsáhlou síť, která mapuje geny. Integrovali genetická a další data, aby vyhodnotili, který z více než 1600 schválených léků v USA by mohl být účinný k boji s touto chorobou. Vyšší skóre získala taková léčiva, která se zaměřují na dva charakteristické znaky Alzheimerovy choroby zvané amyloid a tau. Nižší skóre dostaly takové léky, které se zaměřují jen na jeden z nich.

Zdravé tělo zajistí jen dobrá údržba. Češi dělají hned několik závažných chyb

„Sildenafil (…) se ukazuje jako nejlepší kandidát na tento lék,“ uvedl podle The Guardian doktor Feixiong Cheng, který studii vedl.

Komerční a známější jméno léku sildenafil je Viagra, která je notoricky známá jako modrá pilulka, kterou vyvinula firma Pfizer. Lék užívají muži na impotenci.

Výzkumníci následně použili databázi, ve které je více než sedm milionů lidí z USA a sledovali vztah mezi sildenafilem a Alzheimerovou chorobou. Srovnávali tak uživatele léku a ty, kteří ho neužívají. Došli k závěru, že jeho uživatelé mají po šesti letech o 69 procent nižší šanci na rozvoj Alzheimerovy choroby než ti, co látku nekonzumují.

Vývoj laboratorního modelu

Aby bylo možné účinek dále zkoumat, vyvinuli tak vědci laboratorní model, který ukázal, že sildenafil zvýšil růst mozkových buněk a zacílil na proteiny tau. To podle The Guardian nabízí pohled na to, jak by mohl ovlivnit změny mozku související s onemocněním. Nová zjištění byla publikována v Nature Ageing.

Cheng však varoval, že studie neprokazuje kauzalitu mezi sildenafilem a Alzheimerovým onemocněním. Pro potvrzení bude potřeba provést randomizované klinické testy na obou pohlavích i s placebem.

Bič na mutaci omikron. Světové firmy už pracují na vakcíně, termíny jsou nadějné

Výzkumník z oxfordské univerzity Ivan Koychev, který nebyl součástí výzkumu, uvedl, že se jedná o „vzrušující vývoj,“ protože „ukazuje na specifický lék, který by mohl nabídnout nový postup k léčbě Alzheimerovy choroby“.

Profesorka Tara Spiresová-Jonesová, ředitelka Centre for Discovery Brain Science na univerzitě v Edinburghu naopak tvrdí, že ač jde o vědecky zajímavá zjištění, nespěchala by s užíváním sildenafilu jako prevence Alzheimerovy choroby.

Podle doktorky Susan Hohlhaasové, vedoucí výzkumu Alzheimerovy choroby ve Velké Británii, by však užívání již schváleného léku na jiné zdravotní obtíže mohlo zrychlit objev léku nového a vyvinout tak zlomové léčivo, které by konečně léčilo demenci.