Mladou řeřichu či klíčky čočky si můžete po Velikonocích dát jen tak na chleba s máslem, z obilí si zase lze připravit zdravý nápoj známý jako smoothie.

Každá plodina má něco do sebe. Mladá zelená pšenice je považována za superpotravinu. Je to bohatý zdroj vitaminů A, C, E, K či B6, ale také draslíku, vlákniny, thiaminu, riboflavinu, niacinu, kyseliny pantothenové, železa, zinku, mědi, manganu, selenu či bílkovin. Podle Illionis State University se zařazení mladé pšenice do jídelníčku může vyrovnat pěti až devíti porcím ovoce a zeleniny denně.

Zelený ječmen kromě celé řady vitaminů (B, C, E, K, H) a minerálů (draslík, vápník, měď, železo, fosfor, hořčík) obsahuje také 17 z 20 základních aminokyselin. Jde o výborný antioxidant, který pomáhá chránit tělo před volnými radikály. Přispívá také k normální funkci žlučníku a jater. Ceněný je také pro svůj obsah cholinu, jehož nedostatek může být jedním z faktorů, které ovlivňují vznik Alzheimerovy choroby. Chlorofyl obsažený v zeleném ječmeni zase pomáhá srdci, cévám a má protizánětlivé a antiseptické účinky. Příznivě působí také při překyselení žaludku, nespavosti a migréně. O pozitivním vlivu mladého ječmene na lidské zdraví pojednává i studie, za kterou stojí Corinna Chidley a Glen Davidson, dvojice vědců z univerzity v britském Kentu.

V naklíčeném prosu se ukrývá spousta fluoru, síry, fosforu, železa, hořčíku, draslíku či zinku. Je v něm však i kyselina křemičitá a spousta nenasycených mastných kyselin. Proso se doporučuje při chudokrevnosti, rekonvalescenci, vyčerpanosti a na pročištění organismu.

Komplexní účinek na lidské tělo má rovněž naklíčená pohanka. Posiluje a čistí krevní cévy, zvyšuje imunitu, působí jako antidepresivum, snižuje únavu, rozkládá zbytečný tuk a díky zvýšenému obsahu enzymů také vylepšuje trávení. A má rovněž protinádorový účinek.

A jak naklíčené obilí zkonzumovat? Nejjednodušší je dát přerostlé lístky obilíčka do odšťavňovače nebo do mixéru a přidat k nim sklenici vody. Pro lepší chuť smoothie lze přidat různé ovoce či zeleninu, třeba ananas, citrusy nebo mrkev.

Irena Frolová