ZAJÍMAVOST: Nemůžete shodit? Zmrazte své špeky

Možná je to to poslední co by vás v těchto chladných a sychravých dnech napadlo. Vidíte se spíše u krbu, než v ledové komoře. Teploty padající hluboce pod nulu však mohou prospět vašemu zdraví a také pomoci s hubnutím.

Zajímavosti o hubnutí. | Foto: Deník, Shutterstock

Využívání výhod mrazu pro zdraví není žádnou novinou. Vlivem extrémních teplot na organismus, takzvanou hypotermií, se zabývali už staří Egypťané i lékař Hippokrates. Hitem se ale staly až v době rozvoje moderního vrcholového sportu, tedy ve druhé polovině 20. století, a to pro schopnost rychle regenerovat po úrazech. JÍDELNÍČEK: Pravidelná nálož vitaminů a kila jdou dolů samy! Přečíst článek › Při hubnutí je výhodou této metody, že se pomocí ní můžete poměrně rychle zbavit tuku z míst, která odolávají dietám i usilovnému cvičení. Nejde však o hubnutí, ale spíše o tvarování těla, proto je ideální pro ty, kteří bojují s pěti až patnácti kily navíc. Nejvíce ji vyhledávají ženy po porodu, když zůstane na břiše lehce povolená kůže s vrstvou tuku, ale doporučuje se i těm, které zdědily tvary, po kterých netouží a nedá se s nimi „hnout“, jako jsou větší stehna nebo boky. Jde o neinvazivní zákrok estetické medicíny, během kterého se využívá řízeného mrazení tukových buněk. Ty díky mrazu pomalu odumírají, rozpadají se a následně jsou z těla vylučovány přirozenými metabolickými pochody a lymfatickým systémem. Tuky „půjdou k ledu“ Jak probíhá? Před procedurou jsou partie s nechtěným tukem označeny fixou a ty jsou pak chráněny gelovou membránou proti popálení mrazem. Školená sestra vybere šablonu, aby zaměřila tu část, která „půjde k ledu“. Následně se na ni pod tlakem přisaje hlavice přístroje. Pět minut se tkáň lehce zahřívá a poté přístroj přepne na chlazení. Tuková tkáň nasátá v hlavici se postupně zmrazí. Po 45 minutách terapeut hlavici odstraní a tkáň lehce promasíruje. Bolesti se bát nemusíte, jde jen o znecitlivění a pocit chladu, což odezní během hodiny. Změny si všimnete už během týdne, na očekávané vytvarování těla si ale musíte počkat jeden až dva měsíce. RADA: Jak vybrat vhodnou skupinovou lekci, pokud mám kila navíc? Přečíst článek › Využívá se fyziologické reakce, která v chladu nutí tělo k vyššímu výdeji energie. Minusové teploty působí jen na povrch kůže, asi v milimetrové hloubce. V mrazivém prostředí se krev přesune z kůže dolů do svalů. Tam cirkuluje asi dvě minuty, a pak, když se vrátíte do teplého prostředí, díky mírnému pohybu vypluje do roztažených cév na povrchu těla.

