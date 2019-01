Ostrava /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Divokou honičku mají za sebou policisté z Ostravska. Po území Ostravy a Hlučína v neděli odpoledne pronásledovali bílé vozidlo Mercedes A, jehož řidič nereagoval na příkazy k zastavení. Policisté protišoférovi použili i služební zbraně, z nichž několikrát vystřelili. Teprve poté mladý muž za volantem zastavil. K ujíždění měl řidič vážný důvod, vezl totiž pervitin.

„Naše hlídky skutečně pronásledovaly vozidlo, které ujíždělo několik kilometrů. Okolnosti se zatím prověřují,“ řekl Deníku policejní mluvčí Stanislav Sobol.

Řidič začal ujíždět v Ostravě-Přívoze. Dojel do nedalekého Hlučína, kde s houkajícím policejním vozem v závěsu projel několik ulic, převážně v části Rovniny. Pak začal prchat zpátky na Ostravu. V Petřkovicích to však opět otočil na Hlučín. Cestou přes Hošťálkovice a Bobrovníky už policisté použili zbraň.

Jedno policejní auto vyřadilo proražené kolo



„V neobydlené části jsem vystřelil tři rány do vzduchu. Další dvě už byly mířené na auto. Nezasáhly ho ale tak, aby ho zastavily. Řidič dále pokračoval v jízdě do města. Na křižovatce chtěl odbočit vlevo a prudce zabrzdil. My jsme do něj zezadu narazili a jeho auto vrazilo do plotu. Řidič pak chtěl utéct a napadal nás,“ vysvětloval jeden ze zasahujících policistů.

„Do akce bylo postupně nasazeno více autohlídek. O tom, že se jednalo o opravdu ostrou jízdu, svědčí i to, že jedno naše vozidlo si při pronásledování prorazilo kolo. Sledování převzala další hlídka, která zákrok úspěšně dokončila. Čtyřiadvacetiletý muž byl zadržen a vzhledem k agresivitě vůči policistům také zpacifikován,“ dodal mluvčí Sobol.

Podle informací z místa činu řidič ujížděl patrně kvůli podezření z jízdy pod vlivem alkoholu a možná i drog. Pro policisty údajně nejde o neznámou osobu. Původní podezření se záhy potvrdilo. Technici důkladně prohledali auto a našli v něm drogy.„Při prohlídce vozidla bylo nalezeno několik sáčků s pervitinem,“ doplnil informace Sobol.