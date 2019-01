Ostrava – Pětiletý trest za sérii přepadení důchodkyň na Ostravsku, Opavsku a Znojemsku potvrdil v těchto dnech olomoucký vrchní soud šestadvacetiletému Davidu Freiovi z Opavska.

Frei společně se dvěma komplici v různých sestavách přepadl celkem šest starších žen. Lupiči jezdili ve vozidle BMW a tipovali oběti. Buď vystoupili a ženy přepadli, nebo jim za jízdy tašku vyškubli. Když se bránily, stříkli jim do očí slzný plyn nebo je srazili k zemi. Jedné z nich způsobili těžké zranění – komplikovanou zlomeninu ruky.

A právě kvůli útoku, který skončil těžkým zraněním, se Frei odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci. Snažil se dokázat, že rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který jej v dubnu letošního roku poslal na pět let za mříže, nebylo správné. Namítal, že zranění s přepadením přímo nesouvisí. Žena prý upadla až poté, co se ohnala po autě. Vrchní soud jeho argumentaci neuznal.

„Odvolání jsme zamítli jako zcela nedůvodné. Je zde přímá spojitost mezi tím, co udělal, a zraněním,“ řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Petr Angyalossy s tím, že trest, který Freiovi uložil ostravský krajský soud, je zcela přiměřený a zákonný.

Frei i jeho dva známí se ke všem činům přiznali a obětem se opakovaně omluvili, a to i přímo v soudní síni. „Slibuji, že už to nikdy v životě neudělám,“ tvrdil Frei. „Lituji toho, co jsem udělal. Byla to nejhorší věc, kterou jsem ve svém životě provedl,“ prohlásil jeho kamarád.

Mladíci se na dráhu zločinu vydali kvůli tíživé finanční situaci. „Měli jsme dluhy, proto jsme se rozhodli pro takové řešení. Litujeme toho,“ vypověděli během hlavního líčení.

Frei se již proti pětiletému verdiktu vrchního soudu nemůže odvolat. U zbylých dvou mladíků rozsudky už dříve nabyly právní moci. Jeden dostal pět let vězení, druhým vyvázl s podmíněným trestem, a to díky své dosavadní bezúhonnosti a také relativně menšímu podílu na loupežích.