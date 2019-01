Vítkov, Opava - Vše začalo několika vulgárními slovy na adresu hostů vítkovské restaurace U Jurečků. Ta pronesl silně opilý třiatřicetiletý muž z Bohumína. Když jej servírka okřikla, obrátila se jeho agresivita k ní a muž jí začal vyhrožovat fyzickým útokem.

Ilustrační foto | Foto: archiv DENÍKU

A tak zvedla telefon a zavolala na pomoc policisty. Ti po příjezdu hosta, který nijak svoji agresivitu neskrýval, vyvedli a dali mu dýchnout. V jeho dechu se ukázalo 1,98 promile alkoholu. Zakročující policisté tak rozhodli o umístění muže na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění.

Pachatele přestupku proti veřejnému pořádku a přestupku proti občanskému soužití naložili do auta a vydali se směrem k Opavě.

Napadený policista

Jenže zmíněnému muži při projíždění Kajlovcem došlo, co se děje, a rozhodl se, že to tak nenechá. „Nejprve slovně a poté i fyzicky, kdy se údery rukou snažil zasáhnout policisty do obličeje a kopáním nohou do těla, napadl jednoho policistu z hlídky. Ten jeho útok vykryl za pomoci hmatů a chvatů sebeobrany,“ popsal situaci v autě tiskový mluvčí opavských policistů René Černohorský.

Během svého útoku se muž lehce zranil na bradě, nemusel však být lékařsky ošetřen, ke zranění policisty nedošlo. Muž se nakonec prospal na záchytce a druhý den si vyslechl obvinění z přečinu násilí proti úřední osobě. Tento příběh je jedním z těch, kdy se osoby provinivší se proti zákonu snažily vymanit z vlivu policie.

Muž z Bohumína k tomu použil aktivní fyzické násilí, jindy se ale jedná o tzv. pasivní odpor.

Jako příklad můžeme uvést případ čtyřiapadesátileté Opavanky z minulého týdne. Ta venčila v sobotu dopoledne svého psa na parkovišti u prodejny Gavenda na Rybářské ulici. Jenže svému miláčkovi asi nevěnovala moc pozornosti, a tak došlo k napadení muže. Pes na něj zaútočil, ale naštěstí mu poničil jen oděv. Majitelka psa se ale k tomu nechtěla znát.

Napadený proto zavolal policisty. „Žena odmítala prokázat policejní hlídce totožnost a pokusila se i se psem z parkoviště odejít,“ popsala událost policistka Dagmar Schindlerová s tím, že nepomohla ani opakovaná výzva „jménem zákona.“

Policisté tedy použili hmaty a chvaty, a zabránili tak ženě v útěku. Celý incident policie šetří jako přestupek proti majetku.

Slovních útoků přibývá

Policisté se ve své službě s nadávkami a občas i přímým útokem na ně prostě setkávají. Právě oni jsou těmi, kdo brání rozjetým opilcům či agresivním osobám v zábavě, útoku na druhé nebo v ničení majetku. Občas se tak agresivita obrátí pro nim samým.

„Je pravdou, že v poslední době narůstá hlavně počet verbálních, tedy slovních útoků na policisty. Současná legislativa takové skutky, kdy se jedná jen o nadávky nebo slovní útoky, posuzuje jako přestupek proti občanskému soužití. Je otázka, zda by se pohled na takové aktivity porušitelů zákona neměl přehodnotit,“ soudí opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Jiná situace ale nastane v okamžiku, kdy na policistu osoba zaútočí fyzicky, zraní jej nebo poškodí policejní majetek, např. uniformu či auto. „Pokud dojde k takovým skutkům, zpravidla se věc již posuzuje jako přečin. Lidé by si měli uvědomit, že policista je veřejným činitelem chráněným zákonem, nemá za cíl šikanovat, ale naopak pomoci poškozenému. Zahájený zákrok musí dokončit a k dosažení toho může využít i dané zákonné prostředky, třeba uváděné hmaty a chvaty sebeobrany,“ pokračoval Černohorský.

Okolnosti obou uvedených případů jsou stále v šetření.