Nejdříve začal bezdůvodně křičet na obsluhu, pak pěstí rozbil dva hrací automaty, ze zásuvky vytrhl a poškodil web kameru, čtečku podpisů a karet. Těmito svými činy způsobil škodu přesahující pět tisíc korun.

Tímto ale řádění muže neskončilo. Z herny totiž ukradl kompletní počítačovou sestavu za nejméně pět tisíc a zamířil si to s ní rovnou k autu, do kterého vše schoval. „Následně se snažil z místa tímto automobilem odjet, v čemž se mu snažili zabránit přivolaní pracovníci opavské bezpečnostní agentury. Tito dva zaměstnanci se řidiči postavili do jízdní dráhy, avšak muž na ně svým vozem najížděl, až jeden z nich upadl na zem a způsobil si zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava, s předběžnou dobou léčení v délce sedmi dní,“ popisoval mluvčí opavské policie René Černohorský. To už ale na místo dorazila i opavská policejní hlídka. Když ji řidič zaregistroval, zamkl se před ní v autě, nechtěl otevřít ani vystoupit a stále pokračoval se své snaze odjet pryč. V tu chvíli zasáhl jeden z policistů, vytáhl teleskopický obušek a rozbil s ním okno auta. „Za použití hmatů a chvatů strážci zákona agresivního muže z vozu vytáhli a nasadili mu služební pouta,“ pokračoval. Muž skončil na jednom z oddělení Psychiatrické nemocnice Opava, záležitostí se nadále zabývají opavští policisté a kriminalisté.