Alkoholové orgie na dětském hřišti! Dívenky v Ostravě mixovaly slivovici a pivo

Letní prázdniny se teprve blíží do své poloviny a ostravští strážníci již řešili několik případů opilých dětí, které skončily v nemocnici. Naposledy narazili na dvě křehké dívčiny, které se tento týden v Ostravě-Mariánských Horách pustily do kombinace, před níž mají respekt i zkušení pijani. Dívky ve věku patnáct a šestnáct let v doprovodu dvou starších kamarádů (22, 24 let) popíjely slivovici a pivo.

Strážníci a policisté provádějí pravidelné kontroly zaměřené na podávání alkoholu dětem. Výsledky jsou někdy děsivé. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Výsledek asi nikoho nepřekvapí. Během chvilky měla mladší z nich v sobě přes dvě promile alkoholu a pomalu začala ztrácet pojem o realitě. Stalo se tak v dopoledních hodinách na dětském hřišti, kam strážníci vyrazili po upozornění svědků. Ti uvedli, že na hřišti je omladina, která pije alkohol, chová se hlučně a baví se rozbíjením lahví. Kočky upozornily spící rodinu v Ostravě na požár. Z domu pak unikly desítky lidí Přečíst článek › „Jaké bylo překvapení strážníků, když na místě objevili v této skupince dvě silně podnapilé dívky zjevně mladší osmnácti let,“ konstatoval mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů s tím, že dotyční pili slivovici a pivo. Dechová zkouška ukázala, že mladší z dívek má v sobě 2,1 promile alkoholu, druhá nadýchala více než jedno promile. Obě se chovaly arogantně. „Strážníky překvapila jejich reakce. Svého jednání nelitovaly a hlídce sdělily, že pít alkohol jim nic nezakazuje,“ uvedl Machů. Hlídka na místo přivolala zdravotníky, kteří dívky převezli do nemocnice. „Jednání dívek bude oznámeno orgánu sociálně právní ochrany dítěte,“ dodal Machů. Všechny čtyři výtečníky pak čeká přestupkové řízení. „Konzumovali totiž alkohol na místě, kde je to vyhláškou města Ostravy zakázáno,“ uvedl Machů, podle kterého nejde o ojedinělý případ. Čtrnáctiletá Na začátku prázdnin měli strážníci co do činění s teprve čtrnáctiletou opilou dívkou a její o rok starší kamarádkou. „Na linku 156 jsme přijali anonymní oznámení o dívce, která na jednom ze sídlišť v Ostravě-Porubě leží na zemi a kolem ní se zmateně pohybuje skupinka mladistvých osob,“ řekl Machů. Hlídka po příjezdu spatřila dvě dívky. Jedna seděla na zemi a nebyla schopna chůze. Druhá chodila s velkými problémy. Mladší nadýchala bezmála dvě promile, u starší přístroj ukázal téměř 1,5 promile. Obě pily vodku, kterou přinesl jejich kamarád. Případ šetří policie. Co je nového v Ostravě? Podívejte se! Přibylo kino, apatyka i originální kavárny Přečíst článek ›

