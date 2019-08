K dopravní nehodě vyjížděli do ulice U Rybníků v Ludgeřovicích ve středu 7. srpna policisté.

Kontrola alkoholu v dechu přístrojem Drager. Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

Sedmačtyřicetiletý muž z Hlučína tudy jel se svou škodou fabií, jenže při cestě do kopce vjel do protisměru a narazil do jiného auta, které tady bylo zaparkováno. Poté se fabie nekontrolovaně rozjela dolů. Jízdu ukončil po patnácti metrech náraz do přípojky plynu. „Po tomto střetu se na místo dostavili dva svědci, kteří ve škodovce uviděli na sedadle řidiče sedět jim neznámého muže. Snažili se s ním komunikovat, ale on jim neodpovídal a připadal jim v bezvědomí,“ popisoval opavský policejní mluvčí René Černohorský.