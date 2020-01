K rozsáhlé pátrací akci došlo uplynulý pátek 17. ledna ve vítkovské části Klokočov a jejím okolí. V 18.30 hodin totiž obdrželi policisté z Vítkova oznámení od pracovníků klokočovské LDN, že postrádají jednu klientku.

Šlo o jednaosmdesátiletou ženu z Ostravy, která je zde hospitalizována. V 15 hodin zaměstnancům vitální seniorka sdělila, že odjíždí domů. Jenže když se posléze nevracela, zalarmoval personál LDN policii. "Do rychlé pátrací akce byli povoláni policisté z Vítkova a jejich kolegové z novojičínské i bruntálské policie. Dále také strážníci z Vítkova, Budišova nad Budišovkou, dopravní policisté, psovodi i kriminalisté," vyjmenovává mluvčí opavské policie René Černohorský.

Pátrací týmy se zaměřily na lokalitu Klokočova, nedalekou Hadinku, chaty, autobusová nádraží či nemocnice. "Po delší době se naštěstí podařilo s hledanou ženou telefonicky spojit, předchozí pokusy byly neúspěšné. Žena sdělila, že se nachází někde v lese. Pátrání se tedy přesunulo do lesního porostu. Ve 20.30 hodin byla nakonec seniorka nalezena v lese, asi 2,5 kilometru pod klokočovským zařízením směrem k Hadince, a to 150 – 200 metrů od cesty. Byla silně podchlazená, avšak bez zranění a nenacházela se v přímém ohrožení života. Poté byla předána zpět do léčebny," popisoval zásah se šťastným koncem René Černohorský.