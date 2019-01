Pět mužů a jednu ženu z Opavska a Ostravy ve věku 22 až 45 let obvinila policie za to, že na Hlučínsku údajně vyráběli a distribuovali pervitin. Drogu poskytli minimálně 80 odběratelům.

Pět mužů a jednu ženu z Opavska a Ostravy ve věku 22 až 45 let obvinila policie za to, že na Hlučínsku údajně vyráběli a distribuovali pervitin. | Foto: Policie ČR

Kolik pervitinu celkem vyrobili, policie zatím neví, zřejmě ale šlo přibližně o jeden kilogram drogy v ceně okolo milionu korun. O případu informoval policejní mluvčí René Černohorský.

„Samotná výroba této látky probíhala především v jednom z hlučínských panelákových bytů, a to za pomoci laboratorního vybavení, chemikálií, ale i běžně dostupných domácích potřeb," uvedl Černohorský. Léčiva, chemikálie a další potřebné věci si podle něj podezřelí sami opatřili v Polsku, nebo přes prostředníky na různých místech v Ostravě.

Na případu pracoval od ledna speciálně vytvořený tým, první čtyři muže zatkla zásahová jednotka přímo při výrobě drogy. Při domovních prohlídkách policisté zajistili tři kompletní varny pervitinu, výpočetní techniku i další věci, mimo jiné i ukradený motocykl značky Suzuki.

Mluvčí uvedl, že čtyři obvinění jsou ve vazbě, dva jsou stíháni na svobodě. „U dvou osob je případná trestní sazba od jednoho roku do pěti let a další čtyři obviněné osoby mohou být potrestány odnětím svobody od dvou do deseti let," uvedl Černohorský. Doplnil, že dva muži už v minulosti byli za výrobu a distribuci drog ve vězení.