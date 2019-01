Houbař ztratil v lese zbraň, policisté ji našli

Hůlka, košík, nůž, hadřík, případně mobilní telefon. To vše patří do běžné výbavy houbaře. Neplatí to však o jedenapadesátiletém muži z Ostravy, který si s sebou vzal i legálně drženou zbraň, s níž vyrazil na Opavsko.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR.

V euforii z lesa plného hříbků pobíhal od jednoho k druhému. Radost mu však při návratu pokazilo zjištění, že zbraň někde ztratil. V panice se nakonec obrátil na policisty v Ostravě, kterým svůj houbařský příběh popsal. Vzhledem k tomu, že se jednalo o střelbyschopnou zbraň, ochránci zákona ihned vyrazili do terénu. „V předmětném lesním porostu pak pátrali policisté jednoho z obvodních oddělení územního odboru Opava, přičemž byli povoláni i služební kynologové se psy. Po detailním propátrání téměř dvou kilometrů lesa označil služební pes Top zalehnutím předmětnou zbraň. Ta již byla pokryta spadanou vegetací," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková. Muže nyní čeká přestupkové řízení. Proč si do lesa vzal zbraň, nevysvětlil.

Autor: Jaroslav Perdoch