„Jak bylo prvotními informacemi z vyplněného euroformuláře o dopravní nehodě zjištěno, tak sedmasedmdesátiletá žena z Opavy v první uličce parkoviště u vchodu do restaurace hypermarketu nasedla na své jízdní kolo a rozjela se ve směru k přilehlé prodejně s jízdními koly. Při tomto však zavrávorala, v zadním košíku kola měla umístěný nákup, přejela do levého jízdního pruhu a bočně se střetla s protijedoucím osobním motorovým vozidlem značky Ford Fusion, jenž řídila čtyřiačtyřicetiletá žena z Opavska. Po nárazu utrpěla cyklistka zranění lehčího charakteru, hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na jedenáct tisíc,“ přibližuje mluvčí opavské policie René Černohorský.

Jenže následně si seniorka měla průběh děje rozmyslet a nyní tvrdí, že se odehrálo něco úplně jiného. Prý to byla spíše řidička auta, která vjela do protisměru a do její jízdy, a proto ke střetu došlo.

„Z tohoto důvodu jsou zapotřebí svědecké informace, které potvrdí či vyvrátí jednu nebo druhou variantu nehodového děje. Volat lze na čísla 974 737 582 nebo 974 737 574,“ uzavřel René Černohorský.