"Soustředil se především na obce u Ostravy, kterými jsou mimo jiné Zbyslavice, Vřesina, Krásné Pole, Polanka nad Odrou, Klimkovice, ale také Michálkovice. Způsob vloupání byl téměř stejný. Za použití nářadí násilně vniknul do vnitřních prostor, ze kterých měl vzít vše, co našel. Například fotoaparáty, tablety, finanční hotovost, ale také svazky klíčů či násadu na koště," říká dále mluvčí policie.

Dnes již obviněný muž se měl od začátku roku do současnosti vloupat do více budov, těmi byly například mateřské školky, základní a střední školy, ale také objekt obecního úřadu, ve které sídlí Obecní policie či jednotka sboru dobrovolných hasičů.

"Když věděl, že ho při činu snímá kamerový systém, změnil chůzi a dělal ze sebe postižnou osobu. Ve chvíli, kdy vniknul do vnitřních prostor objektů, tak v několika případech se snažil zamést stopy. Na místě činu rozléval chemikálie nebo čisticí prostředk," uvedla k případu mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

/VIDEO/ Vloupával se do míst, jako školka, obecní policie, či jednotka sboru dobrovolných hasičů. Opakovaně se vracel na místo činu, přičemž mnohdy odešel i s prázdnou a způsobil jen škodu poškozením. I přesto, že se snažil svým chováním zmást policisty, nebylo mu to nic platné. Policisté nakonec díky dobré práci obvinili z několika činů třiatřicetiletého muže z Ostravska, který přitom používal několik fint, jak zamést stopy.

