„Kámoši nehledají důvod, proč se bavit. Nepotřebujou přecpaný kluby. Kámoši dokážou objevit skrytý množnosti. Nepřestávejte lovit nejnovější zážitky,“ sděluje veřejnosti často opakovaná reklama na likér Jägermeister.

Buď jsou v ní podprahová sdělení nebo tvůrci podcenili možnost nesprávného výkladu, ale jisté je, že ji vzali doslova dva kamarádi, kteří vyrazili lovit nejnovější zážitky do krnovského supermarketu. Ochranka zadržela dva muže ve věku 28 a 31 let, kteří si v krnovské pobočce Kauflandu přímo u regálu se zbožím otevřeli láhev bylinného likéru Jägermeister v hodnotě 370 korun. Kámoši nehledají důvod, proč se bavit a nepotřebujou přecpaný kluby, takže ji vypili až do dna hned v Kauflandu.