Hlučínsko - V Opavské ulici v Dolním Benešově doposud neznámý pachatel spáchal v minulých dnech přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde zaparkované auto tovární značky Mazda 6.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Dosavadním prověřováním bylo zjištěno, že do laku celé karoserie automobilu byly provedeny rýhy a také došlo k propíchnutí všech čtyř pneumatik vozu. Celková škoda na majetku tak byla stanovena na výši 90 tisíc korun. „Jakékoliv informace, které by vedly k ustanovení pachatele či k důvodu jeho protiprávního jednání, lze kdykoliv telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo místně příslušného Obvodního oddělení v Hlučíně, a to 974 737 701,“ uvedl tiskový mluvčí policie René Černohorský. Obdobný případ opět v těchto dnech prověřují hlučínští policisté. V ulici Na Závodní v Hlučíně došlo k záměrnému poškození motorového vozidla. „Neznámá osoba na volně přístupném pozemku poblíž jednoho z rodinných domů poškodila oba zadní světlomety a lak zadního nárazníku na osobním automobilu tovární značky BMW 530 D,“ sdělil Černohorský. Poškozenému 35letému místnímu muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun. Svědecké informace k tomuto případu, které by vedly k objasnění záležitosti lze rovněž sdělit na výše uvedené policejní číslo.