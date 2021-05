Hlavní dva organizátoři „vydělali“ na tom, že se případ táhl několik let. Důvodů prodlevy bylo několik, významnou roli sehrála i koronavirová situace. A v mezidobí začala vloni v říjnu platit novela trestního zákoníku. Ta mimo jiné zvýšila hranice škod, které jsou určující pro právní kvalifikaci. Díky tomu se obžalovaní dostali do mírnější sazby.

Vyčíslená škoda, přesahující pět milionů korun, by před novelou znamenala hrozbu od pěti do deseti let vězení, nyní to ale bylo „jen“ dva až osm let. Vrchní soud v Olomouci v těchto dnech mužům vyměřil čtyři, a tři a půl roku žaláře. Oběma tak o dva roky snížil tresty uložené v roce 2019 Krajským soudem v Ostravě. Cizince čekalo i vyhoštění, a to na sedm a šest let. Ve které zemi nastoupí do vězení, není jasné. V úvahu totiž přichází i možnost, že si trest budou chtít odpykat v Polsku.

Spolu s nimi stanuli před vrchním soudem i další muž a žena. Ti byli původně odsouzeni k pěti rokům žaláře. U nich odvolací senát rozhodnutí ostravského soudu zrušil a případ vrátil k novému projednání.

Celníci při razii našli zařízení na zpracování sušených tabákových listů.Zdroj: Celní úřad

Razie

Celníci sklad odhalili 19. května 2014 při kontrole objektu v průmyslovém areálu v Karviné-Starém Městě. „Při příjezdu na místo celníci spatřili větší množství prázdných kartonových obalů, které se nacházely vlevo od vstupních dveří.

Charakteristický zápach po tabáku vzbudil okamžitý zájem celníků. Hlídka tedy přistoupila k důkladné kontrole celého objektu. V budově pracovali dva lidé. Jeden obsluhoval elektrickou řezačku tabáku, která byla v době zahájení kontroly v provozu, druhý muž s respirátorem na ústech rozmělňoval slepence tabákových listů na menší a připravoval je k řezání,“ popsala situaci Pavla Zdobnická, tisková mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Celníci poté zjistili, že se v hlavní budově nachází třináct beden listového tabáku, elektrická řezačka tabáku a dva plastové kanystry s tekutinou. Ve vedlejší místnosti našli dvě hromady již nařezaného tabáku, síto na přesívání tabáku, malou digitální váhu do pěti kilogramů a velkou váhu do tří set kilogramů.