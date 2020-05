Až osm let vězení hrozí drobnému zlodějíčkovi (28 let) z Ostravy, který počátkem dubna kradl v nákupním středisku v centru Ostravy. Vydal se do obchodu s potravinami a drogistickým zbožím, kde vzal holicí strojek za několik set korun.

Se zbožím pak bez zaplacení prošel pokladní zónou. Za ní jej zadržel člen ochranky. Následovalo přivolání policie, která zjistila, že muž v říjnu 2017 opustil brány žaláře, kde si odpykával trest za předchozí zločiny.

PŘÍSNĚJŠÍ TRESTY

A to pro nepoctivce znamenalo velký problém. Kdyby s krádeží počkal do října, čekalo by jej pouze přestupkové řízení. Jelikož ale od jeho propuštění ze žaláře neuplynuly tři roky, byl obviněn z krádeže bez ohledu na výši škody, která jinak musí pro trestní stíhání přesáhnout hranici pěti tisíc korun.

Za normální situace by mu hrozily maximálně tři roky. Jenže muž se dostal do dalších potíží zákon porušil během stavu nouze. A jelikož krádež patří mezi několik trestných činů, jejichž spáchání za stavu nouze znamená automaticky vyšší sazbu, mohl by za mřížemi strávit až osm let.

Vzhledem k horní hranici trestní sazby nelze rozhodnout zrychleně formou trestního příkazu, musí být nařízeno hlavní líčení. Termín jednání nebyl zatím stanoven. Vyšší trestní sazba se vztahuje například i na podvod, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci, zpronevěru a lichvu.