Roky jim nezákonně prodávaly větší množství léků na hubnutí Adipex Retard. Hrozí jim osm až dvanáct let vězení.

Jedním z případů se ve středu začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Obžalovanou je vedoucí lékárnice z Bohumínska. K výdeji medikamentů docházelo od ledna 2014 do dubna 2017.

„Vydávání daného léku je vázáno na předložení platného lékařského předpisu. Obžalovaná měla za úplatu opakovaně vydávat polsky hovořícím mužům několik desítek až stovek balení během jednoho výdeje,“ shrnula obžalobu mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová. Lékárnice se zodpovídá z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Žena u soudu odmítla, že by jí šlo o peníze. „Nešlo o hamižnost ani nic podobného,“ prohlásila u soudu. Pravděpodobně se jen snažila vylepšit ekonomickou situaci lékárny.

PŘÍPAD Z OPAVSKA

Velmi podobným případem se ostravský krajský soud zabýval před několika měsíci. Před trestním senátem tehdy stanula vedoucí lékárnice z Opavska, která v naprosto stejné době, tedy od ledna 2014 do dubna 2017, prodávala neznámým Polákům lék Adipex Retard.

Za uvedenou dobu jim dodala bezmála čtvrt milionu tablet. Léky poskytla za běžnou maloobchodní cenu. Zdá se, že chtěla pouze vykázat dobré pracovní výsledky. Na nesrovnalosti se přišlo při důkladné kontrole.

Z OSMI PĚT LET

Krajský soud jí vyměřil osm let žaláře. Žena se odvolala k vrchnímu soudu, který jí letos v červnu snížil trest pod spodní hranici sazby, a to na pět let. Uložil jí také čtyřletý zákaz činnosti.

Podobný zločin by se již v současné době zřejmě nestal. Právě od dubna 2017 je totiž tento medikament možné vydávat pouze na takzvaný opiátový recept, který je přísně sledovaný.

Lék Adipex Retard je obecně určen pro podporu hubnutí. Obsahuje však vysoce návykovou látku. Z objemu dodaných léků je jasné, že s ním Poláci ve své vlasti dále kšeftovali.