Zaměřila se na srub, který bohužel jeho obyvatelé nechali odemknutý. Jednatřicetileté ženě z Kravař zmizely z peněženky více než tři tisíce a její sedmatřicetiletý manžel přišel o dva a půl tisíce korun. Dále si zloděj vybral osobní auto, rovněž nezamčené. „Čtyřicetileté ženě z Ostravy odtud odcizil finance ve výši dvou a půl tisíce korun,“ uvedl opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Terčem zlodějů se stal také rekreační areál na Hlučínském jezeře. Nejdříve si zatím neznámá osoba či osoby vyhlédly dvě zaparkovaná auta, která stála na příjezdové cestě k tamnímu autokempu. „Do automobilů bylo vniknuto po předchozím rozbití skleněných výplní oken dveří, přičemž došlo jen k odcizení šesti kusů minerálních vod. Poškozené šestatřicetileté ženě z Olomouce a pětapadesátiletému občanovi polské republiky vznikla škoda ve výši kolem tří tisíc korun,“ popisoval René Černohorský. K dalšímu vloupání do auta došlo o pár dní později a scénář byl obdobný. Zloděj opět rozbil zadní okno dveří a poté ukradl prázdnou černo-bílou koženkovou tašku a koženkovou tašku s tygrovaným vzorem. „V ní se nacházely dámské sportovní boty značky Puma bílé barvy, šedé dámské sportovní tričko a černé legíny. Dvaašedesátileté Polce byla způsobena škoda za téměř pět a půl tisíce,“ pokračoval.

Policisté v této souvislosti nabádají občany k opatrnosti. „Letní měsíce lákají ke koupání, lidé často k vodě dojíždějí auty, která odstavují na nehlídaných parkovištích. Ve vozech nechávají volně a viditelně odloženy různé věci. Vše by mělo být ale schováno v kufru, případně si je lidé mají vzít s sebou. Když už leží na dece, neměli by opouštět místo všichni najednou, ale majetek si hlídat a nebýt lhostejný ke svému okolí. Když uvidím, že se někdo prohrabuje v cizích věcech, volat na 158. Pokud jsou lidé třeba na koupalištích, je dobré zamykat si vše do skříněk. Zbytečně s sebou nenosit cenné věci, šperky, u platebních karet nenechávat PIN. Co se týče chat či srubů, vždy je nutné je zamykat,“ přiblížil závěrem René Černohorský.