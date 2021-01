Michal V. se psem a půlmetrovou kovovou tyčí v ruce vyběhl ven. Jednoho z vetřelců se snažil zadržet do příjezdu policie. Nakonec jej několikrát udeřil. Vandalovi se přesto podařilo utéct. Později vyhledal lékařské ošetření, jež ukázalo zlomeninu ruky.

Majitel servisu stanul před soudem, kde čelil žalobě z poměrně nezvyklého činu, a to z ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Slovy trestního zákoníku to znamená, že dotyčný „jednal v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.“

V pátek Michal V. stanul před Okresním soudem v Ostravě, který mu vyměřil čtyřměsíční podmíněný trest s odkladem na čtrnáctiměsíční lhůtu. Hrozily mu až čtyři roky vězení. Majitel autoservisu vinu odmítl a na místě se odvolal.

„Geniální“ nápad

Vše začalo předloni v létě ve chvíli, kdy se šestice rozjařených lidí vracela z hospody. Dva mladíky nenapadlo nic lepšího, než si udělat „selfíčko“ na kapotě auta. Vylezli na vozidlo a skákali po něm. Majitel autoservisu zaslechl podezřelý zvuk.

„Už jsem si šel lehnout. Pak se ozval rachot. Vyhlédl jsem z okna a viděl dva muže na kapotě auta,“ řekl Deníku Michal V. Když vyběhl před dům, na voze se již nacházel pouze jeden z mladíků. „Řekl jsem mu, ať sleze a zůstane na místě. Zpočátku byl v klidu, když jsem mu ale oznámil, že zavolám policii, začal kolem sebe kopat. Bránil jsem se. Několikrát jsem ho udeřil do nohy, ale ne moc silně. Určitě to nebylo do ruky,“ popsal situaci obžalovaný. Skupinka se poté při útěku rozběhla k přibližně dvoumetrovému plotu, který někteří zdolali. Hlavní aktér ale zmizel. Později vyhledal lékařské ošetření. Měl zlomenou ruku.

Přes plot

Podle Michala V. zraněný mladík bez problémů plot přeskočil. To potvrdili i někteří z jeho kamarádů. Jak zdůraznil obhájce, se zlomenou rukou by něco takového nedokázal. Obhajoba také poukázala na to, že mladík vyhledal lékařské ošetření až po deseti hodinách a lékaři měl sdělit, že se zranil při pádu z kola. „Neuvedl, že byl zraněn tyčí. Lékaři sám řekl, že zranění utrpěl v důsledku pádu z kola,“ prohlásil advokát.

Mladík u soudu trval na tom, že mu majitel autoservisu zlomil ruku. Podle obhajoby jeho výpověď hraničí s křivým obviněním. „Šlo o mstu vůči mému klientovi,“ řekl obhájce, který poukázal na to, že vandal i druhý mladík, skákající po autě, byli již dříve za „selfíčkový“ incident odsouzeni za výtržnictví a poškození cizí věci. Museli uhradit škodu na vozidle, dostali i peněžitý trest.

Soud nakonec uvěřil výpovědím svědků, kteří popisovali údery tyčí do rukou jejich kamaráda. Majitel autoservisu odešel nejen se čtyřměsíčním podmíněným trestem, ale musí také mladíkovi zaplatit odškodné přes jedenačtyřicet tisíc korun, dalších čtyřiadvacet tisíc by měl uhradit zdravotní pojišťovně. Verdikt není pravomocný. „S rozsudkem nesouhlasím, odolávám se,“ řekl Michal V.

