Drama se odehrálo v dubnu loňského roku ve Štramberku na Novojičínsku. Obžalovaným byl Michal B. (46 let), obětí jeho manželka Kateřina (33 let). Jejich soužití rozhodně nepatřilo mezi idylické. Nechyběly hádky, někdy došlo i na násilí. Významnou roli sehrál alkohol, kterému se ani jeden z nich nebránil. Podle některých svědků se muž občas uchyloval k hrubosti. Křik a hluk se z bytu ozývaly i osudného dne.

Návrat domů

Manžel vypověděl, že když se tehdy vrátil z práce, jeho žena byla notně opilá. Prý jí řekl, ať jde raději spát. Pak si otevřel pivo a šel k televizi. Manželka se však vrátila. „Vypadala, že je snad úplně na šrot. Něco jsem jí říkal. Začala mumlat, že jen čumím na televizi a tablet, který mi chtěla vzít,“ prohlásil s tím, že ho to vytočilo. Pak došlo na facky a pád. „Ztratil jsem rozum, nějak se mi zatemnilo. Nevím, jestli spadla sama, nebo jsem jí pomohl. To si nepamatuji,“ prohlásil.

Žena zůstala bezvládně ležet na zemi, nedokázala sama vstát, nezřetelně komunikovala. Muž ji uchopil zezadu v podpaží a odtáhl do ložnice na postel. Zde ji zanechal bez pomoci až do brzkých ranních hodin a vrátil se k pivu a televizi. „I přes to, že v ranních hodinách zavolal na tísňovou linku, zemřela,“ uvedla obžaloba, podle níž se žena při pádu udeřila hlavou o podlahu a také o dveře. To podle státního zástupce způsobilo krvácení do mozku, na které později zemřela.

Muž čelil obžalobě z ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozilo mu pět až deset let vězení. „Cítím se nevinen,“ prohlásil Michal B. s tím, že si po celou dobu myslel, že je opilá. Vyjádřil lítost pouze nad tím, že nerozpoznal závažnost situace.

Soud předvolal řadu svědků, důkladně vyslýchal i znalce, a to především k okolnostem zranění a příčině smrti. Během jednání se nepodařilo jednoznačně prokázat, že krvácení do mozku nastalo poté, kdy žena po manželových fackách upadla. Zranění si mohla způsobit při opileckém pádu ještě před jeho příchodem.

Senát nakonec v těchto dnech formou usnesení případ postoupil do přestupkového řízení. „Nebyla tam zjištěna příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaného a následkem,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Martina Schwettrová s tím, že krvácení do mozku bylo skutečně způsobeno pádem, ale ani znalec nedokázal určit, jestli se jednalo o pád po manželově facce. Vyloučit totiž nešlo ani variantu, že spadnout mohla předtím.

Přestupková komise obecního úřadu bude věc projednávat jako přestupek proti občanskému soužití. Usnesení o postoupení věci ale zatím není pravomocné. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné podání stížnosti k Vrchnímu soudu v Olomouci.