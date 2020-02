Obžalovaným je dvaadvacetiletý muž z Ostravy, jenž za bílého dne před zraky řady cestujících surově napadl muže (67 let) sedícího na dvojsedadle u uličky. Mladík byl v době činu notně opilý. A své počínání nedokázal rozumně vysvětlit.

„Asi mě vytočilo, že si nesedl k oknu,“ prohlásil.

Napadený muž nechápe, co se vlastně stalo. „Někdo za mnou byl dost hlučný a vulgární. Zdálo se, že se s někým hádá. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Pak jsem zezadu dostal ránu do hlavy,“ vypověděl důchodce.



Mladík na chodbě ostravského soudu.

Když se postavil, zahlédl mladíka, který mu vzápětí zasadil několik úderů pěstí do obličeje. Pasažér ustupoval uličkou ke dveřím. Poté, co tramvaj zastavila, vystoupil. Tím to ale neskončilo.

„Když jsem byl skoro venku z tramvaje, kopl mě do hlavy a vystoupil za mnou,“ řekl senior. Mladík pokračoval v útoku i na zastávce. Muži nadával a plival po něm. Volání o pomoc vyslechla jedna ze svědkyň, která agresora zezadu chytila za ruce.

Vzápětí skončil v rukou přivolaných policistů. Důchodce utrpěl poranění, které si vyžádalo čtrnáctidenní léčbu. Mimo jiné přišel o několik zubů. Násilník mu také poničil brýle.

Obžalovaný u soudu uvedl, že se vše zřejmě seběhlo tak, jak líčí obžaloba. „Chci jen dodat, že si toho moc nepamatuji. Vybavuji si jen útržky, byl jsem opilý. Stává se mi to často,“ vypověděl mladík.

Na dotaz soudce, proč cestujícího vlastně napadl, jen pokrčil rameny a zopakoval své vysvětlení ze začátku hlavního líčení. „Asi mě vytočilo, že si nesedl přímo k oknu,“ prohlásil obžalovaný. Hlavní líčení bylo odročeno. Soud musí počkat na pravomocné ukončení jiného případu, v němž mladík figuruje. Jde o krádeže v obchodech.