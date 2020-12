Jak bylo zatím prokázáno, tak mladý muž ukradl celkem jedenáct kol a jednu elektro tříkolku, a to ze sklepů různých bytovek, dvorů a zahrad rodinných domů. Jeho rajónem ale byly i prostory u prodejen a veřejných budov. Kradl v Dolním Benešově, Kobeřicích, Bolaticích a hned na několika místech ve slezské metropoli.

Svou vášeň nedokázal zkrotit ani v době vyhlášeného nouzového stavu. To se pro změnu vydal do supermarketu v Hlučínské ulici v Opavě-Kateřinkách, kde si pod oblečení schoval reproduktory a sluchátka za skoro pět tisíc, bez zaplacení prošel přes pokladny a zmizel. V Kateřinkách pak ještě zůstal. Vloupal se do dřevěné kůlny na zahradě rodinného domku v Pekařské ulici, odkud si odnesl motorovou pilu, elektrické plotové nůžky a elektrický zahradní zastřihovač. Vloupal se ale i do obytného přívěsu v areálu kompostárny v Bolaticích. Tady na něj čekal počítač, modem, reprobedny a lampa.

„Podařilo se mu dokonce odcizit a neoprávněně užívat osobní motorové vozidlo značky Suzuki Vitara, které užil k jízdě z Bolatic do Dolního Benešova, Ostravy, Bohumína a zpět, přičemž je důvodně podezřelý z toho, že v době řízení automobilu mohl být pod vlivem omamných nebo psychotropních látek či jedů, přesněji řečeno pod vlivem návykových látek s označením amfetamin/metamfetamin,“ sdělil mluvčí opavské policie René Černohorský. Všechna ukradená kola a další věci pak na různých místech Opavy i okresu dále za různé částky náhodně prodával.

Takto „vydělané“ peníze si pak užíval dle své libosti. „Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na nejméně 190 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále zabývají opavští policisté a kriminalisté a je předpoklad, že se uvedený obviněný muž mohl dopustit i další obdobné trestné činnosti majetkového charakteru,“ dodal mluvčí.

Svou zlodějskou kariéru rozjížděl mladík nejméně od poloviny letošního června do 11. listopadu, kdy jej zadržela policie.