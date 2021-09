Chtěl se stát chovatelem, ke zvířatům ale neměl vztah. Během roku vystřídal několik psů, posledním byl šestiletý Swen.

„Udeřil ho takovou silou, že kovová klec, v níž byl pes umístěn, zůstala prohnutá. Pes byl po úderu otřesen. Psa z klece a bytu vynesl ven a zasadil mu další ránu páčidlem do hlavy,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že Swen na útok reagoval kňučením.

Muž poté s bezvládným, ale stále žijícím psem odjel do lesa do Polanky nad Odrou, kde popravu dokončil. Smrtící úder do hlavy mu zasadil lopatou a tělo zakopal.

„Zvířeti před smrtí způsobil vysokou míru fyzického a psychického utrpení,“ konstatovala státní zástupkyně, která jednání kvalifikovala jako trestný čin týrání zvířat spáchaný trýznivým způsobem. V případě uznání viny hrozí mladíkovi až šest let žaláře.

Lítost

K činu došlo vloni v srpnu po půlnoci v bytě v Ostravě-Hrabůvce, muž nyní stanul před Okresním soudem v Ostravě. „Ohledně toho psa se přiznávám. Upřímně a šíleně toho lituji. Bylo to v důsledku toho, že mě ten pes kousl do ruky, konkrétně do palce levé ruky. Stalo se tak ve chvíli, kdy jsem mu chtěl dát na krk límec. Lekl jsem se a zpanikařil. Lituji toho,“ vypověděl mladík, který využil institutu prohlášení viny, což znamená, že soud již nemusí provádět dokazování.

„Jsem si vědom toho, že prohlášení viny nelze odvolat,“ řekl obžalovaný, který věří, že mu doznání pomůže k nižšímu trestu. Přestože se k ubití psa přiznal, rozsudek nepadl.

Je totiž žalován i z toho, že se měl vloupat do garáže rodinného domu v Ostravě-Petřkovicích. Státní zástupkyně tvrdí, že se dovnitř dostal po vyháčkování okna, následně zevnitř otevřel vrata a ukradl motocykl značky Babeta za šest tisíc korun. To ale muž odmítl. „Nemám s tím nic společného,“ prohlásil. Soud musí nyní provést klasické dokazování. Jednání bylo odročeno.

Týraná fenka

V poslední době jde u ostravského okresního soudu o druhý případ týraní psa. Jak již Deník informoval, k podmíněnému tříletému trestu byl nedávno odsouzen muž z Ostravy, jenž krutě zacházel s dvanáctiletou fenou rasy pitbullteriér slyšící na jméno Mia.

Bil ji prakticky každý den, doma i venku. Dokonce vyhrožoval sousedům, kteří se zvířete zastávali. Muž psovi také nezajistil dostatečnou stravu. Fena má trvalé následky. Podle veterinářů byla ve velmi špatné kondici, mimo jiné u ní konstatovali poškození jater způsobené hladověním. Utrpení podle expertů trvalo nejméně čtyři měsíce. Zvíře bylo majiteli odebráno.