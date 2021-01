Před Krajským soudem v Ostravě v pondělí v rámci odročeného hlavního líčení stanul Pavel N. (45 let) z Olomoucka. Podle obžaloby v roce 2009 zavraždil svého otce a jeho druhou manželku. Těla se dosud nenašla. Policisté během vyšetřování na základě stop a dalších zjištění dospěli k závěru, že vrahem je Pavel N.

Různé senáty olomoucké pobočky krajského soudu ho však již třikrát pro nedostatek důkazů osvobodily. Odvolací vrchní soud všechny verdikty zrušil. Naposledy pak rozhodl o přidělení případu do Ostravy. Ten se kauzou začal zabývat v roce 2017. I on ale musel čelit námitkám podjatosti. To vše přinášelo další prodlevy.

„V rámci své obhajoby nás před každým jednáním zahrnuje návrhy na dokazování, články a podobně,“ přiblížil situaci předseda ostravského senátu Miroslav Mucha, který zmínil i snahu obžalovaného o zastavení trestního stíhání z důvodu nepřiměřeně dlouhého řízení. Pavel N. se odvolává na různá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. „Každá věc je individuální a musí se postupovat samostatně,“ reagoval Mucha.

I během pondělního jednání Pavel N. soudu předložil řadu písemností a vyjádření, které soud musel přečíst. Pavel N. mimo jiné opětovně zpochybnil pachové důkazy a poukázal na to, že tato metoda již byla v některých státech zrušena. Stěžoval si také na to, že kvůli koronavirovým opatřením a zavřeným papírnictvím neměl přístup ke kvalitnímu papíru a obálkám. „Musel jsem psát na recyklovaný papír,“ zdůraznil.

V USA?

K činu došlo v listopadu 2009 v Přerově. Motivem vraždy měl být dům patřící otci. Kromě něj zmizela i jeho druhá manželka. Těla se do dnešního dne nenašla. Oba jsou již prohlášeni za mrtvé. Ostatky hledali policisté i přerovští dobrodruzi, kteří prakticky každý rok podnikají velkou pátrací akci.

„Já jsem nic nespáchal. Zpochybňuji, že se čin vůbec stal. Stal se čin jiný,“ uvedl Pavel N. Již dříve prohlásil, že jeho otec je naživu. Prý se může nacházet v USA, kam předtím opakovaně vycestoval. Krajský soud v Ostravě se proto obrátil na americké bezpečnostní úřady i na Interpol. Podle nich ale otec obžalovaného v USA není. „Sdělily to americké bezpečnostní orgány prostřednictvím Interpolu,“ konstatoval předseda senátu. Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti je také vyloučeno, aby muž do USA přicestoval pod falešnou identitou.

Závěrečné řeči?

V pondělí odpoledne začaly závěrečné řeči. Jako první dostal slovo státní zástupce.

Společně s Pavlem N. byla z účasti na dvojnásobné vraždě obžalovaná i jeho matka. Ta ale v roce 2013 zemřela.

Pavel N. byl vloni pravomocně odsouzen ke třinácti rokům vězení v jiné kauze, která ale s projednávaným případem souvisela. Měl si objednat vraždu své tety, která spravovala majetek po jeho otci.