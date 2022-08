Policisté přijali na lince 158 oznámení o vloupání do jedné z firem v Opavě. Vslaná hlídka pak prozkoumala i okolí. "A našla rozházené předměty evidentně patřící do inventáře vykradené firmy. O tři hodiny později, tentokrát na tísňovou linku městské policie, bylo oznámeno podivné chování muže „mlátícího“ do oken další opavské firmy. Strážníci na daném místě zadrželi muže, který měl rozbít okna, a předali ho policistům," popsala akci z pondělí 20. července, která začala okolo 1 hodiny ranní mluvčí policie Kateřina Kubzová.