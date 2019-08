Zloděj, kterého obvinili ostravští policisté z 16 trestných skutků, tak ukradl lidem v nezamčených bytech v průběhu jednoho roku celkem 120 tisíc korun. V Ostravě okradl 14 domácností, další dvě krádeže pak spáchal na území Karviné.

Zamykáte přes noc dveře svého bytu?

Hlasujte v anketě na konci článku.

„Používal speciálně upravenou zednickou špachtli. Pouze zabouchnuté, ale neuzamčené byty pro něj nebyly překážkou. Dokázal se do nich dostat během okamžiku. Poté se zmocnil věcí, které našel hned na chodbě, někdy šel i dál do bytu. Lidé, kteří spali, si ničeho nevšimli. Při odchodu dveře zabouchnul. Takže na krádež přišli až ráno, když se chystali do práce a nenašli peněženku či kabelku,“ upřesnil Ondřej Jankůj, komisař 10. oddělení obecné kriminality v Ostravě

Jak dodal, muž je obviněn z trestných činů krádeže, porušování osobní svobody a dalších trestných činů a v případě uznání viny mu hrozí až pět let vězení. „Obviněný se při svém výslechu k trestné činnosti doznal,“ upřesnil Ondřej Jankůj s tím, že stíhání je vedeno na svobodě, protože pro vazbu nebyly důvody. Pachatel je recidivista a obdobné trestné činnosti se dopouštěl už v minulosti.