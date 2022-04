„Oznámení bylo tento týden postoupeno příslušnému oddělení,“ potvrdila Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Zděšení

Vedení Šilheřovic je zděšeno. „Tomu se nechce ani věřit. Ten, kdo to udělal, musí přece vědět, že se o to zajímá policie. Psalo se o tom, bylo to i na sociálních sítích. Přesto sebral tolik drzosti, že se vrátil,“ kroutil hlavou starosta Šilheřovic Stanislav Lipinský s tím, že na místě nyní zůstávají obě černé skládky.

„Je to kvůli vyšetřování. Jde o předmět doličný. Pokud se viník nenajde, uklidíme to. Na naše náklady, protože je to u nás,“ dodal starosta.

Je jich více? Na Ostravsku se objevila další skládka s plastovými autodíly

Kromě dvou skládek v Černém lese se autoplasty v předchozích týdnech našly také v Ostravě-Hošťálkovicích a v Ostravě-Třebovicích. „Domnívám se, že jde o trestný čin,“ uvedl starosta Třebovic František Šichnárek.

Doklady

Na jedné ze čtyř skládek byly i doklady – velký technický průkaz na konkrétní vozidlo a také dokument Převzetí autovraku do zařízení pro sběr autovraků. Obě listiny skončily v rukou policie.

Jak Deník zjistil, velký technický průkaz patřil vozidlu firmy z Opavy, která je od letošního dubna v likvidaci. Doklad o převzetí jiného autovraku nasměroval policii k podnikateli ze Slezské Ostravy, který vozidlo odevzdal firmě z Ostravy-Vítkovic zajišťující likvidaci autovraků.

Lidé zuří. Rezervaci Černý les v Šilheřovicích hyzdí hromady plastů

Podle informací Deníku policisté s lidmi figurujícími v tomto řetězci mluvili. Tato stopa je ale k pachateli nepřivedla. Získali však další blíže nespecifikované informace, které nyní prověřují.

„Konkrétní osobu se dosud nepodařilo zjistit. Po pachateli pátráme, prověřujeme několik verzí. Případu se nadále intenzivně věnujeme,“ ujistila veřejnost Michalíková.