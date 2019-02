Krásný nový most pod Žimrovickým splavem přes řeku Moravici u Marianských luk. A nyní se most stal cílem útoku vandalů. Tentokrát se zatím neznámí vyřádili nejen na stavbě, ale také třeba na stromech v okolí, které zlámali.

„Celou věc jsme předali policii, která ji šetří,“ řekla o aktuálním opatření tisková mluvčí hradecké radnice Jitka Kotačková. Vandalské útoky na most a jeho okolí nejsou ale žádnou výjimkou. Například letos v květnu postříkali symboly a kresbami zatím neznámí sprejeři nejen most, informační tabuli a altánek, ale také budovu České pošty, tribunu na fotbalovém hřišti nebo fasádu školy v nedalekých Žimrovicích.

Vandalské činy jsou důvodem, proč hradečtí radní hledají nějaké řešení, jak majetek chránit. Město nemá vlastní městskou policii, je zde jen služebna Policie České republiky, jejíž rajon pokrývá dvaadvacet obcí. A tak na radnici uvažují o instalaci kamer. „Máme vytipováno několik lokalit, nad kterými by kamery měly dohlížet. Most u Marianských luk je jednou z nich, další jsou pak hlavně ta místa, kde se vandalství objevuje, například městský hřbitov, fotbalový areál nebo nedávno otevřené dětské hřiště v Podolní ulici,“ řekla Kotačková.

Na takovou investici ale chtějí Hradečtí získat dotaci. „Hledáme vhodný dotační titul. Jednotlivá sledovaná místa jsou od sebe vzdálená, a proto je třeba vyřešit, kam se budou záznamy stahovat a kde archivovat,“ doplnila mluvčí.

V místě, kde dnes stojí nový most, stával před lety most dřevěný. Ten ale léty chátral a stal se nebezpečným. A tak jej loni Hradečtí nahradili současnou mostní stavbou dlouhou 25 metrů s tři metry širokou vozovkou určenou ale jen pěším a cyklistům. Není bez zajímavosti, že most už měl na svém místě stát daleko dříve než v srpnu loňského roku. Jak se ukázalo, majitelé okolních pozemků měli strach, že stavební technika poničí i jejich majetek, a tak svými námitkami stavbu zdrželi.