Soud v Ostravě potrestal falešné policisty a bankéře. Děsili majitele účtů

Zasvěceně hovořil o skvělých příležitostech v podobě investic do kamionů, apartmánů ve Španělsku, jindy zmínil penzion v Rakousku. Stavěl se i do role znalce kurzovního sázení. Obchodování se týkalo dovozu kontejnerů s oblečením z Turecka, dobrý byznys viděl také v prodeji vánočních stromků, sportovního oblečení, televizních antén, vozidel nebo domů. Tvrdil například, že je schopen zajistit roční padesátiprocentní výnos, jindy řekl, že investice ve výši 400 tisíc korun vynese zisk 300 tisíc korun. Dalšímu důvěřivci tak dlouho vyprávěl o skvělé šanci zhodnotit peníze vložené do jachty, až z něj vymámil 400 tisíc korun.

Kauza „cinklých“ zakázek: v policejních odposleších padají i jména politiků

Čtení obžaloby zabralo státnímu zástupci několik hodin. „Oslovoval osoby z okruhu svých známých se žádostí o poskytnutí finančních prostředků pod záminkou zhodnocení investic do podnikání spočívajícího v nákupu nemovitostí, elektroniky, apartmánů v zahraničí, kontejnerů s oblečením či vánočním zbožím, vánočních stromků, vozidel…,“ řekl mimo jiné o obžalovaném státní zástupce. Jak dále zdůraznil, dotyčný dobře věděl, že svým slibům nebude schopen dostát.

Lepší než šlechtic

Tomáši S. hrozí až deset let vězení. Rozsahem svých podvodů předčil i regionálního kolegu – věhlasného falešného šlechtice Karla Š. z Frýdecko-Místecka.

Ten o sobě prohlašoval, že pochází z význačného šlechtického rodu a je správcem zlatého pokladu. Před několika roky obalamutil stovky lidí, které připravil o devadesát milionů korun, za což dostal devět let žaláře.