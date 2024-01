Ze spáchání přečinů výtržnictví a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podezřívají policisté z opavského obvodního oddělení dvaačtyřicetiletého muže z Opavska.

Policie ČR. | Foto: Deník/Roman Dušek

Dosavadním prošetřováním a následným prověřováním policisté zjistili a prokázali, že zmíněný muž v pondělí 8. ledna okolo sedmnácté hodiny vstoupil do prodejny jednoho z mobilních operátorů v budově Nákupního centra na ulici U Fortny v Opavě, kde si po chvíli zapálil cigaretu. „Když sedmatřicetiletý pracovník bezpečnostní ochranné služby objektu tohoto muže upozornil, aby aby svého jednání zanechal a cigaretu uhasil, ten jej slovně napadl, vyhrožoval mu fyzickou likvidací a za použití svazku klíčů na provázku ho udeřil do obličeje,“ sdělil policejní mluvčí René Černohorský.

Vzápětí pracovník ochranky s přihlížejícím náhodným svědkem útočníka povalili na zem, kde hod drželi až do příjezdu policie. „Muž následně slovně napadal i přítomné policisty, vyhrožoval jim napadením a fyzickou likvidací, choval se arogantně, agresivně a při provádění dalších nutných procesních úkonů se pokoušel strážce zákona několikráte kopnout do různých části těl, což se mu v jednom případě podařilo a jednoho z policistů udeřil do ramene,“ pokračoval René Černohorský.

Oba napadení muži, pracovník bezpečnostní ochranné služby i policista vyhledali lékařské vyšetření a ošetření, ke zranění žádné jiné z přítomných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. „Po zadokumentování spisového materiálu policisté zadrženého muže propustili na svobodu. Opavští policisté a kriminalisté záležitost nadále prověřují,“ uzavřel René Černohorský.