Policisté zjistili, že v polovině dubna starší z mužů vstoupil do bytu bez svolení majitele a odcizil tam dva batohy a kabelku, ve která byla také platební karta. „Pachatel předal platební kartu mladšímu z mužů, který s ní uskutečnil několik plateb v celkové hodnotě přes tisíc korun, a to do chvíle, dokud nebyl překročen denní limit. Tím byly další pokusy zamítnuty,“ sdělila policejní komisařka Pavla Procházková.

Muži ale společně mají na svědomí i další trestnou činnost. Na začátku května vnikli na oplocený pozemek a z pergoly odcizili elektrický skútr v hodnotě téměř 20 tisíc korun. Pak se vydali na další zahradu, kde odcizili dvě jízdní kola a majitelům tak způsobili škodu přesahující 200 tisíc korun.

Někdo na Opavsku ukradl čtyři myslivecké posedy. Některé měly i vytápění