Opavští policisté řeší dva případy podvodného jednání, u jednoho z nich byla využita fotografie s tváří ředitele společnosti ČEZ a prezidenta České republiky.

Ilustrační video. Zásah policie a hasičů u sudů s podezřelým obsahem. | Video: Milan Jasoněk

V prvním případě zaujala dvaašedesátiletou poškozenou reklama na sociální síti, která lákala na investici spojenou se společností ČEZ. Jelikož bylo u této reklamy uvedeno telefonní číslo, tak na něj zavolala.

„Bylo jí sděleno heslo, které měla uvést při dalším hovoru, aby si byla jistá, že se nejedná o „podvod". Rovněž jí bylo zasláno několik e-mailů, kdy v jednom z nich stálo, aby si nainstalovala mobilní aplikaci WhatsApp a následně do počítače i aplikaci AnyDesk. To učinila a pak se přihlásila do svého internetového bankovnictví. Jelikož chtěla investovat do akcií okolo 200 tisíc korun, tak tuto transakci spolu s ještě několika dalšími potvrdila. Pak ale zjistila, že si někdo na její jméno zřídil kreditní kartu, z níž odčerpal 90 tisíc korun a měl sjednat dva úvěry ve výši okolo 500 tisíc korun," popsala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Procházková.

VIDEO: Takový byl videomapping na Bredě. Akce nadchla stovky Opavanů

Druhý případ byl obdobný. Na stránkách internetového prohlížeče byla umístěna reklama týkající se investování do akcií společnosti ČEZ, přičemž na obrázku byla fotografie ředitele této společnosti spolu s prezidentem České republiky.

„To pětaosmdesátiletého muže zaujalo, a tak vyplnil údaje ke své osobě a čekal, až jej někdo kontaktuje. Netrvalo dlouho a domnělý finanční poradce se ozval, a to v ten samý den. Poškozenému sdělil heslo pro další komunikaci s jiným pracovníkem a dokonce mu radil, aby na daný účet vložil jen 2.500 korun," řekla k případu policejní mluvčí.

Mendelovo gymnázium z Opavy ovládlo republiky a poletí do Číny

To muž udělal a přišel mu odkaz na stažení aplikace pro investování, kterou si nainstaloval do svého počítače. Následně byl telefonicky kontaktován ještě dalšími údajnými pracovníky energetické společnosti, kteří pro založení investičního účtu potřebovali sdělit i IBAN k bankovnímu účtu, číslo platební karty a její platnost, včetně CVV kódu.

„Muž jim to dobrovolně poskytl a na závěr mu bylo řečeno, že v dalších dvou hodinách bude probíhat propojování jeho bankovního účtu s investičním, a tudíž se do svého internetového bankovnictví nesmí po tuto dobu přihlásit, aby proces nenarušil. Ještě v ten den byl ale kontaktován skutečným pracovníkem banky, který se ho zeptal, zda prováděl nějaké transakce, na což poškozený odvětil, že ne. Z účtu mu však byly staženy částky ve výši kolem 150.000 korun," sdělila dále mluvčí policie.

Ladovská zima na Opavsku v podání silničářů a zdravotníků

V obou případech zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což pachateli, potažmo pachatelům, v případě dopadení a odsouzení hrozí až pět let odnětí svobody.

K TÉMATU

Varování policie, jak se vyhnout podvodu