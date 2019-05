První hříšník, na kterého policisté při svých kontrolách narazili, je devětadvacetiletý muž z Opavska. Zakázáno má řízení od letošního dubna do března příštího roku.

„Muži byl vysloven zákaz proto, že letos 29. ledna řídil osobní vůz Škoda Octavia ve Služovicích. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v těle u něj vyzněl pozitivně. I přesto, že už po této kontrole mu byl zadržen řidičský průkaz, za volant usedl znovu. Policisty byl zastavován 13. března mezi Kobeřicemi a Albertovcem. Odmítl se podrobit testu na přítomnost návykových látek v těle a přiznal se, že před jízdou užil marihuanu,“ popisoval opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Kravařští policisté jej pak znovu v minulých dnech zastavovali mezi Albertovcem a Chuchelnou. O tři dny později na něj narazili opětovně, konkrétně v Topolové ulici v Kobeřicích. Muž je podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Stejně je na tom i čtyřiadvacetiletý Opavan, který jel bez řidičáku po Těšínské ulici v Opavě, přičemž nesmí řídit až do června 2023. „Po zastavení a před započatou kontrolou se muž zamkl v autě a i přes několik výzev odmítal vystoupit. Po několika minutách nakonec otevřel a podrobil se dechové zkoušce. Ta byla negativní. Test na přítomnost omamných či psychotropních látek v jeho těle odmítl, stejně jako lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu,“ uvedl René Černohorský.

Do třetice pak policisté v Nádražní ulici v Bolaticích zastavovali osmadvacetiletého muže z Opavska. A také on sedl za volant bez papírů, zákaz řízení má stanoven do září příštího roku.