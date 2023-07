V kamionu, který přijel z Turecka do jedné z firem na Opavsku vyložit zboží, se nachází cizí státní příslušníci. Takové oznámení přijali v minulých dnech policisté.

Návěs kamionu, ve kterém byli migranti. | Foto: se souhlasem Policie ČR

Při následné kontrole policisté zjistili, že v návěsu vozidla jsou skutečně osoby, a to migranti. „S největší pravděpodobností se do kamionu dostali, když poškodili plachtu na jedné ze zastávek řidiče,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková, která upřesnila, že se jednalo se o 14 mužů ve věku od 16 do 34 let z různých států Asie.

Všechny migranty si převzali policisté z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie. Potom provedli nezbytné úkony pro identifikaci a zjištění oprávněnosti vstupu a pobytu osob na území republiky.

„U tří osob bylo zjištěno, že zažádali o mezinárodní ochranu v Rumunsku, tudíž bylo zahájeno dublinské řízení o jejich předání. Další tři měli povolený pobyt v Rumunsku a bylo jim vydáno rozhodnutí o povinnosti vycestovat z České republiky. Mladistvý byl předán pracovníkům orgánů sociální péče o děti a mládež. U dalších sedmi byla řešena readmise na Slovensko,“ doplnila Pavla Jiroušková.