V těchto dnech stanula před Okresním soudem v Ostravě. K incidentu došlo na Štědrý den. „Byly Vánoce. Navštívila jsem bratra, popíjeli jsme alkohol. Měla jsem asi čtyři velké štamprle. Tančili jsme. Pak se něco stalo a my do sebe s bratrem skočili. Pak si už téměř nic nepamatuji. Měla jsem tmu. Vzpomínám si jen, že jsem hledala své děti. Potom jsem se probrala až na protialkoholní stanici,“ vypověděla u soudu žena s tím, že si vůbec nevybavuje útok na strážnici.

„Chci se omluvit za to, co se stalo. Ale opravdu si to nepamatuji. Jak jsem uvedla, měla jsem tmu,“ řekla žena.

Zásah strážníků byl hodně dramatický. Opilé nájemníky se nejprve snažili uklidnit v bytě, incident poté pokračoval u vrátnice. „Ta žena byla zjevně opilá. Vulgárně nám nadávala, pak vyšel muž, její bratr. Sotva stál na nohou. Začali se mezi sebou hádat,“ popsala situaci strážnice.

Křik, nadávky

Muž se po chvíli vydal do přízemí, kde chtěl napadnout vrátného. „Najednou přiběhla ta žena. Začala znovu křičet a vulgárně nadávat. Nadávky směřovaly na jejího bratra. Pak seběhla ze schodů a vrhla se na bratra. S kolegy jsme je museli oddělit. Zezadu jsem ji objala rukama, aby přestala. V tom sevření jsem ji táhla nahoru. Sehnula se a kousla mě do ruky. Měla jsem otevřenou krvavou ránu,“ uvedla strážnice. Zranění si vyžádalo jednorázové ošetření.

Soud nakonec útočnici, která má problémy s alkoholem, uložil podmíněný půlroční trest s odkladem na třicetiměsíční zkušební lhůtu. Jak konstatovala soudkyně, ženě s ohledem na trestní minulost hrozilo i vězení. S podmínkou vyvázla jen díky tomu, že se stará o malé děti. Soud jí ale vyslovil dohled. Během zkušební lhůty nesmí užívat žádné omamné a psychotropní látky, zákaz se týká i alkoholu. Na výzvu probačního úředníka se také musí podrobit testu na alkohol a drogy. Verdikt je pravomocný.

K TÉMATU

Prst se našel, ale…



Před několika roky se o pozdvižení postaral narkoman, jenž v drogovém amoku ukousl část prstu zasahujícímu policistovi. Drama se odehrálo v chodbě domu v Ostravě. Muž, mající v sobě větší dávku pervitinu, nad ránem vnikl do objektu. Nájemníci přivolali policisty, kteří se jej snažili vykázat. Když ho chtěli zvednout ze země, začal kolem sebe zběsile kopat a mávat pěstmi. Při nasazování pout jednoho z nich nečekaně kousl do malíku levé ruky tak silně, že mu amputoval část článku s nehtem. Policista sice zbytek prstu později našel, lékaři ho však již nedokázali přišít. Agresorovi soud vyměřil pět let vězení.