Zloděj se do objektu i samotné ordinace dostal bez použití násilí. Nyní policisté zatkli osmatřicetiletého muže. Jak se ukázalo, dotyčný pracoval v úklidové firmě, která se v budově starala o pořádek. O zatčení pachatele ve čtvrtek v Ostravě informoval novojičínský kriminalista Roman Tkáč.

„Byly odcizeny zlaté cihly, takzvané investiční zlato v přibližné hodnotě 400 tisíc korun,“ uvedl Tkáč s tím, že policisté nenašli stopy po násilném vloupání. Kriminalisté vyrazili do zastaváren a na další místa, kde se zlato vykupuje. „Získali jsme popis muže, který se vyptával na výkup investičního zlata,“ dodal Tkáč. Popis však nebyl nijak podrobný, navíc se v okolí nepodařilo zajistit kamerový záznam, na kterém by se nacházel. Ochránci zákona však vedli vyšetřování i na několika dalších „frontách“. Mimo jiné si vytipovali možné podezřelé, zajímali se také o to, kdo se mohl dostat ke klíčům, případně si udělat jejich duplikáty.

STOPY

Stopy přivedly policisty až k osmatřicetiletému muži z Novojičínska, který figuroval i na dřívějším seznamu podezřelých. Při výslechu se ke krádeži přiznal. Policisté u něj při domovní prohlídce našli sedm zlatých cihel v hodnotě 300 tisíc korun. Co udělal se zbývajícími, není jasné. „K tomu se nevyjádřil,“ dodal Tkáč.

Zda zloděj cenný kov prodal, nebo schoval, není jasné. Vše nasvědčuje tomu, že ani netušil o přítomnosti zlata v pokladničce. Zřejmě počítal, že získá hotovost. „Nemyslím si, že měl příležitost vědět, že je tam zlato uschováno,“ uvedl Tkáč.

Při vyšetřování se ukázalo, že jde o pracovníka firmy, která v budově prováděla úklid.

Dosud netrestaný muž jako motiv činu uvedl složitou finanční situaci. „Krádeží ji chtěl vyřešit,“ doplnil Tkáč. Pachateli hrozí až pět let vězení. Je stíhán na svobodě.