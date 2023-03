Teplota pod bodem mrazu, vlhko, tak to vypadalo krátce po 3. hodině ranní, když policejní autohlídka z Územního odboru Policie České republiky v Opavě při kontrole dodržování veřejného pořádku a občanského soužití natrefila na bezvládného opilce.

„Policisté spatřili v Nákladní ulici devětapadesátiletého místního muže, který ležel na zemi pod lavičkou v autobusové zastávce,“ sdělil René Černohorský, jenž doplnil, že orientační dechová zkouška u muže prokázala hodnotu téměř 2,9 promile alkoholu v dechu.

Pár minut před půlnocí ve stejný den policisté z kravařského obvodního oddělení uviděli před supermarketem v Opavské ulici v Kravařích pětašedesátiletého místního muže, který v silně podnapilém stavu ležel na chodníku poblíž hlavní cesty.

Při dechové zkoušce u muže přístroj prokázal 2,1 promile alkoholu v dechu. „V obou případech policisté muže následně převezli a umístili v prostorách protialkoholní záchytné stanice v Opavě k vystřízlivění. Jednotlivé případy jsou nadále prošetřovány pro přestupková jednání a chování,“ uzavřel René Černohorský.

Nejen opilci ale v minulých dnech zaměstnávali policisty na Opavsku, ti se v současné době zabývají třeba hledáním zloděje nebo zlodějů.

Krádeže možná spáchal stejný člověk

Krádežemi, které se staly ve stejný den ve stejné obci se již několik dnů zabývají hlučínští policisté a opavští kriminalisté. Zjišťují, zda oba činy nemají také stejného pachatele.

Podle zjištění policistů se první případ v Bohuslavicích stal v blíže neustanovené době mezi 19. hodinou 24. února a 12. hodinou 25. února 2023 v Opavské ulici. Neznámý pachatel zde od jednoho z rodinných domů odcizil odstavený jednonápravový přívěsný vozík za motorová vozidla značky Agados Delta šedé barvy,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský

Vozík byl vyrobený v roce 2020, měl plachtovou nadstavbu modré barvy, opatřený byl registrační značkou 1TV 5068. Majitel, místní právnická osoba, vyčíslil celkovou škodu na majetku ve výši 130 tisíc korun.

Další krádež se stala v době od 22. hodiny 24. února do 7. hodiny následujícího dne. „Neznámá osoba neoprávněně vstoupila do areálu fotbalového hřiště SK Bohuslavice Opavské ulici, kde násilně odstranila visací zámek vrat a vloupala se do přilehlé garáže, odkud odcizila zahradní techniku a plastový kanystr s dvaceti litry benzinu,“ pokračoval policejní mluvčí.

Nato upřesnil, že v případě odcizené zahradní techniky se konkrétně jednalo o žací traktor značky John Deer 700 zelenožluté barvy, křovinořez a štípačku na dříví značky Levita. Poškozené organizaci vznikla celková škoda na majetku ve výši 51 tisíc korun.

Hlučínští policisté v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty prověřují, zda oba případy protiprávního jednání a chování majetkového charakteru spolu souvisejí a zda je pachatelem stejná osoba či osoby. Jakékoli informace, které by vedly k objasnění této trestné činnosti, nebo i k nálezu odcizených věcí, je možno kdykoli telefonicky sdělit, i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.