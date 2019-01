Na krajských silnicích vloni vyhaslo více životů. Viník nejtragičtější loňské nehody, při které zemřeli čtyři lidé, měl v sobě drogy.

Nezodpovědné a bezohledné chování řidičů, používání mobilních telefonů, jízda v pruzích. Těmto i dalším okruhům se chtějí v letošním roce věnovat moravskoslezští dopravní policisté. Důvodem je nepříznivý vývoj nehodovosti, který byl zaznamenán napříč celou Českou republikou. V Moravskoslezském kraji v roce 2018 vyhaslo čtyřiapadesát životů, což je o deset více než o rok dříve.

Na tragické bilanci se podepsaly i dvě nehody z konce roku, kdy zemřelo celkem sedm lidí. Čtyři z nich 11. listopadu v Neborech, kde se nad ránem střetly kamion a dodávka. Šlo o cizince ve věku 19 až 47 let z dodávkového vozidla. Jak na včerejší tiskové besedě věnované loňské nehodovosti uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, při vyšetřování vyšlo najevo, že ukrajinský řidič dodávky, který zahynul, měl v sobě drogy.

Tragické následky měla i havárie z 23. prosince na Bruntálsku. Osobní auto značky Opel vyjelo do protisměru, kde se střetlo s převozovým sanitním vozem. Řidič opelu (ročník 1998) a jeho o dva roky mladší spolujezdec havárii nepřežili. O několik hodin později zemřela v nemocnici i žena (76 let) převážená v sanitce. Další tři lidé byli zraněni. Celkově policisté řešili 9705 nehod, což je o 81 více než v roce 2017.

TELEFONOVÁNÍ

Častými příčinami loňských nehod bylo bezohledné chování řidičů a nepozornost. „Velmi se vytrácí ohleduplnost mezi našimi řidiči,“ konstatoval Kužel, který poukázal i na další motoristický nešvar používání telefonů za volantem.

„To jsou věci, které odpoutávají pozornost a způsobují nehody. To, že řidič spustí na několik sekund oči z vozovky a začne ve stejné rychlosti psát esemesku, je velké riziko. Může to mít fatální následky. Ten nešvar budeme postihovat velmi přísně,“ doplnil Kužel, podle kterého nebezpečí představuje i nastavování navigace za jízdy. „Stačí chvilková ztráta pozornosti,“ řekl Kužel s tím, že v modernějších vozech jsou již navigace nastaveny tak, aby se za jízdy nedaly řidičem ovládat, případně tak mohl učinit pouze spolujezdec po přihlášení.

PRUHY

Policisté si chtějí „posvítit“ i na motoristy, kteří bezdůvodně jezdí v levém jízdním pruhu. „Nejmarkantněji se to projevuje na třípruhých silnicích. Lidé vesměs jedou v prostředním pruhu, ani kamionům se nechce do pravého,“ řekl Kužel, podle kterého se tak děje i na dvoupruhých silnicích a ve městech. „Za využití veškeré techniky se touto problematikou budeme zabývat,“ prohlásil šéf moravskoslezské dopravní policie Jiří Zlý.

K TÉMATU

Nejhorší výsledek za poslední čtyři roky Po několikaleté euforii v podobě příznivého vývoje přichází vystřízlivění. I takto se dá hodnotit statistika dopravní nehodovosti v Moravskoslezském kraji za rok 2018.

Nejtragičtější nehody Svou roli sehrály nehody, při kterých zemřelo více osob. Ta poslední se stala 23. prosince na Bruntálsku. U obce Nové Heřminovy osobní auto značky Opel při průjezdu zatáčky vyjelo do protisměru, kde se střetlo s převozovým sanitním vozem. Řidič opelu (ročník 1998) a jeho o dva roky mladší spolujezdec havárii nepřežili. Další člen osádky utrpěl zranění. Zraněni byli i řidič sanitky a dvě transportované osoby.

K nejtragičtější nehodě došlo v neděli 11. listopadu v Neborech na Třinecku, kde se nad ránem střetly kamion a dodávka. Oba automobily skončily mimo komunikaci, dodávka se navíc převrátila na střechu. Výsledkem byla čtyři úmrtí a jedno těžké zranění. Šlo o cizince ve věku 19 až 47 let z dodávkového vozidla.

Nejvíce zraněných Co se týká nehody s největším počtem zraněných, ta se odehrála koncem července na Frýdecko-Místecku. Na silnici mezi obcí Bílá a státní hranicí se Slovenskem se srazila dvě auta. Zraněno bylo sedm lidí.

Černé prázdniny Na nepříznivé statistice se podepsaly mimo jiné prázdniny. V Moravskoslezském kraji zemřelo v červenci sedm osob. Za řadu nehod mohla nepozornost. Jako koncem července, kdy na takzvaném přechodu smrti v ulici Opavské v Ostravě-Porubě řidič (54) srazil chodkyni (74 let), která na místě zemřela. Chodci se během letošních prázdnin stali oběťmi řady dopravních nehod. V Hlučíně na Opavsku v srpnu osobní vozidlo zranilo dvě dívky. Automobil Ford Mondeo zastavil před přechodem, aby školačkám umožnil bezpečné přejití, řidič za ním jedoucího nákladního vozidla však na situaci pozdě zareagoval a do fordu narazil. Odhozené auto pak zranilo dívky.

V celé České republice vloni zemřelo 571 lidí, což je nejhorší výsledek za poslední čtyři roky.