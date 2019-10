Ten posledního zářijového dne letošního roku odcizil v opavském hypermarketu v Těšínské ulici volně vystavené zboží v celkové hodnotě bezmála 5 a půl tisíce korun.

„Ze stejné trestné činnosti spáchané ve formě provinění je důvodně podezřelá také 16letá dívka, která se na krádeži aktivně podílela,“ doplnil tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský a pokračoval: „Společně totiž z nákupního košíku přendali do její tašky vepřovou plec, krůtí filé, šest různých her do konzole a ovladač XBO.“

V těchto dnech také policisté Obvodního oddělení v Kravařích ve zkráceném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 32letému muži z Ostravy, neboť odcizil při stavebních pracích u jednoho z rodinných domů ve Větrné ulici v Chlebičově volně odložený průmyslový vysavač se sací hubicí, elektrickou brusku a brusný talíř s diamantovou korunkou ve výši 28 tisíc korun.

Obě záležitosti jsou nadále prověřovány, zda nedošlo k obdobné trestné činnosti.