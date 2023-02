Proto Aleně C. hrozí až dvanáct let vězení. Žena tvrdí, že o věku dívky nevěděla. Pokud by prý tušila, že není plnoletá, určitě by ji neangažovala. Sexuální služby poskytovalo nejméně devět žen. Dělo se tak v bytech na Karvinsku.

V pondělí v rámci odročeného hlavního líčení vypovídala žena, kterou Alena C. chtěla získat k prostituci. „Říkala, že jsem mladá a pěkná, že bych byla žádaná a měla dost zákazníků. Odmítla jsem. Pak mi nabídla, že bych se za někoho mohla falešně provdat. Za padesát tisíc. I to jsem odmítla,“ doplnila svědkyně, jež se prostřednictvím svého bývalého přítele seznámila i se šestnáctiletou dívkou, kterou k prostituci přiměla její matka.

Diabetička po užití pervitinu zemřela. Muži z Ostravy hrozí až 18 let vězení

„Když jsem s ní mluvila, tak na matku nadávala, že ji k tomu donutila. Když jsem jí ale řekla, proč to neřeší, nereagovala. Tak jsem usuzovala, že si z toho až tak moc nedělala,“ uvedla svědkyně, která občas hlídala její mladší sourozence. Jak dodala, dívka s nimi měla hezký vztah. „Nahrazovala jim matku, snažila se je rozmazlovat. Byly ale hrozně zanedbané,“ řekla.

Šestnáctiletá dívka: měsíčně musela uspokojit sto i více klientů

Šestnáctiletá dívka musela měsíčně uspokojit sto i více klientů. Za půlhodinu sexuálních hrátek platili muži tisíc korun, za hodinu 1500 korun. Vše trvalo děsivé dva roky. Když jí bylo kolem šestnácti let, dostala od matky na výběr. „Buď si na živobytí vydělat sama a současně již nevidět své sourozence, anebo začít poskytovat sexuální služby za úplatu a zůstat doma,“ uvedla policie, když vloni informovala o objasnění případu. Dívka téměř všechny peníze odevzdávala matce. Obdržela jen zlomek výdělku, ze kterého pořizovala potřebné věci pro sourozence. Matka navíc podle policie podávala dceři alkohol a drogy.

Dotační kauza vítkovického fotbalu. Vyšetřování skončilo. Někdo trestu unikne

Kromě Aleny C. původně stanula před soudem i zmíněná matka šestnáctileté dívky. Vloni v září uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na základě které jí Krajský soud v Ostravě vyměřil čtyři roky žaláře. Současně jí uložil povinnost zaplatit dceři náhradu nemajetkové újmy ve výši 300 tisíc korun. Dohodu, která by jí zaručila trest výši tři a půl roku, mohla uzavřít také Alena C. Ta ale něco takového odmítla. Státní zástupce nyní pro ni požaduje sedm let. Tvrdí, že kuplířka získala nejméně milion korun. Utratila je za zahraniční dovolené, část také naházela do automatů. Hlavní líčení bylo odročeno.