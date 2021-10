Konopné potraviny, stavebnictví, textilnictví, legislativa, pěstování, zpracování, historie, zdravotnictví, legální i ilegální drogy, rizika užívání, závislost, represe, prevence, zahraniční zkušenosti, výroba i kouření marihuany. Na základě některých publikovaných článků byl Veverka obžalován z šíření toxikomanie. Ten nyní svůj případ vnímá jako ohrožení svobody slova.

Deset let magazínu Legalizace

„V době od roku 2010 do roku 2020 z pozice šéfredaktora magazínu Legalizace obeznámen s účinky látek obsažených v konopí vyzdvihoval účinky těchto látek na psychiku člověka a podněcoval k pěstování rostlin konopí, které mohou obsahovat víc než 0,3 procenta THC. V magazínu Legalizace uveřejňoval návody a rady k pěstování konopí, užití hnojiv a chemikálií, nastavení co nejlepších světelných podmínek vedoucí k co nejvyšší koncentraci účinných látek včetně THC. Popisoval chuť a účinky jednotlivých odrůd, pomůcky a zařízení k pěstování a zpracování konopí,“ stojí v obžalobě Roberta Veverky.

Veverkovi hrozí až pět let vězení. Proč jako Pražan a zastupitel Prahy 2 stanul před soudem zrovna v Bruntálu? Policie v okrese Bruntál zadržela konopí u člověka, který do protokolu uvedl, že ho inspiroval magazín Legalizace jak si opatřit semena, takže podle rad a návodů v časopisu vypěstoval a zpracoval rostliny zakázanou koncentrací psychotropní látky látkou THC.

Štreit: Je to výborný magazín

K soudu přišel podpořit Veverku a Legalizaci například slavný fotograf Jindřich Štreit. „Legalizace je výborný magazín, který pravdivě a odborně informuje o drogách. Objektivně upozorňuje na rizika i pozitiva konopí. Nepodněcuje konzumaci, proto jsem zde také rád publikoval své fotografie a poskytl jim rozhovor,“ uvedl Jindřich Štreit, který se konopné, drogové a vězeňské problematice věnuje jako fotograf.

Řada dalších osobností poskytla magazínu Legalizace interview. „Marihuana mě nikdy nebavila,“ říká v Legalizaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Nedávejte děti drogám,“ říká v Legalizaci vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Klíčový důkaz: 57 čísel Legalizace

Hlavním důkazním materiálem, se kterým se musí vypořádat soudce Marek Stach, je 57 čísel magazínu Legalizace. Státní zástupce Jan Žalman hodinu a půl četl obžalobu, než vyjmenoval všechny články, které podle něj porušovaly zákon o šíření toxikomanie.

Byly to například články „Roste jako z vody“ o růstových fázích, „Hnojit ale nepřehnojit“, „Komu se nelení“ nebo rubrika Vaříme s konopím. Obžaloba upozornila na recepty na bylinnou mast s konopím, na články srovnávající nebezpečí konopí a alkoholu, varování před škůdci nebo před příliš silnými odrůdami, po kterých uživatel „bude mimo“.

Upozornila na recenze odrůd s doporučením, které jsou vhodné při sportu, které při relaxaci, pro začátečníky nebo pro seniory. Několikrát Legalizace vyhlásila soutěž typu „Pěstuj a foť“ ve které čeká na nejlepší fotky odměna. Příležitostně byly vzorky semen přílohou magazínu nebo odměnou pro předplatitele.

Veverka: byla to osvěta

Veverka zavzpomínal, že úplně první rozhovor pro Legalizaci dělal s náčelníkem Národní protidrogové centrály Jakubem Frydrychem. „Poskytovali jsme čtenářům širokospektrální informace. Pokud jde o kuchařské rubriky nebo návody na pěstování, které tady byly zmíněné, jsou to obecné volně dostupné informace. Často jen přeložené ze zahraničních zdrojů. Přišlo mi důležité zmínit se o tom v souvislosti s konopím. Bylo to jen sbírání volně dostupných informací o dané rostlině, které jsem nemohl vynechat. Působil jsem jako někdo, kdo dělá osvětu a informuje ostatní o tom, jakými způsoby lze na konopí nahlížet. Nabídl jsem pravdivé informace laické i odborné veřejnosti k prostudování,“ vysvětlil Robert Veverka podstatu Legalizace s tím, že spolupracoval také celou řadou odborníků, kteří se zasloužili o legalizaci léčebného konopí v lékárnách.

Nevytrhávejte z kontextu

Veverka požádal soudce Marka Stacha, aby kromě článků, které označila obžaloba, přečetl celý obsah Legalizace. Soudce při čtení několikrát konstatoval, že odpovědi v poradnách Legalizace i další články na něj působí velmi erudovaně. Čtenáři se například ptali, jestli může kouřit trávu abstinující alkoholik nebo těhotná žena, nebo se podělili o své zkušenosti se závislostí na marihuaně a psali o svých problémech při odvykání. Řada článků v Legalizaci vyzněla jako varování před kouřením marihuany. Jiné radily jak eliminovat zdravotní rizika například přechodem na vaporizér.

Protože pročítání 57 čísel Legalizace je časově velmi náročné, bude v něm soud pokračovat v listopadu.