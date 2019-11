V noci o den později zkoušel štěstí znovu, tentokrát v Polní ulici. Vyhlédl si zde stojící auto značky VW Passat, vypáčil zámek dveří a sedl za volant. „Následně se snažil automobil nastartovat a odjet, což se mu nepovedlo. Jakmile se však po chvíli spustil alarm vozu a z okna přilehlého domu zakřičela všímavá obyvatelka, tak z místa činu odešel pryč, přesto sedmadvacetiletému majiteli auta způsobil škodu za deset tisíc,“ popisoval mluvčí opavské policie René Černohorský.

Autem jezdil, dokud mu nedošel benzín

Chvíli na to policejní hlídka zamířila do nedalekých garáží v Ovocné ulici, kde kontrolovala podezřele se chovajícího muže, kterým nebyl nikdo jiný než zmíněný muž z Karvinska. Putoval rovnou do policejní cely, kde přišly na řadu další nezbytné úkony. Během nich vyšlo najevo například to, že se brzy ráno 29. října vloupal do auta v ulici P. Křičky v Ostravě.

Úspěšně jej nastartoval a brázdil s ním ulice Ostravy a okolí tak dlouho, než mu došly pohonné hmoty. Auto pak nechal zaparkované v Petřvaldu. Jak policisté dále zjistili, muž má zakázáno řídit, a to až do letošního prosince. „U uvedeného muže se jedná o recidivu, protože byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky soudů v Karviné, Frýdku-Místku i Ostravě k souhrnnému trestu odnětí svobody, mimo jiné i pro přečin krádeže. Celá záležitost se nadále vyšetřuje,“ dodal Černohorský s tím, že muž je stíhán na svobodě.