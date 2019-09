Na jeho odpověď moc dlouho nečekali a vytrhli mu z ruky igelitku, v níž se nacházela peněženka se čtyřmi stovkami, doklady, mobil a potraviny. „Poškozený muž utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností jednorázového ošetření v Městské nemocnici v Ostravě-Fifejdách,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský.

Tím však řádění vandalů neskončilo. Chvíli poté se totiž oba vypravili do supermarketu v hlučínské Celní ulici, kde ukradli pět plechovek piv a jedno pivo láhvové. To už na ně ale čekali hlučínští policisté. „Vzhledem k tomu, že oba byli v silně podnapilém stavu, dechovými zkouškami jim byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami kolem 3,7 a 3,5 promile, byli převezeni a umístěni na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění a poté i do policejní cely v Hlučíně k provádění dalších nutných procesních úkonů,“ pokračoval.

Následně se zjistilo, že oba muži jsou recidivisté. Mladší z nich byl v nedávné době odsouzen pro přečin krádeže k trestu 200 hodin obecně prospěšných prací, do svého nového „zaměstnání“ však ještě ani jednou nepřišel. „Starší z mužů byl rovněž odsouzen za majetkovou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací, a to v déle 250 hodin, ani on si je dosud neodpracoval,“ dodal René Černohorský. Vše nadále prověřují opavští policisté a kriminalisté.