Dítě bylo převzeno do havířovské nemocnice, zato řidiče si vzali do „parády“ dospělí a doslova ho zlynčovali a poničili mu auto.

Podle svědků události auto pomalu vyjíždělo z obytné zóny. V křižovatce ale do jeho zadních dveří narazilo malé dítě na odrážedle. Když řidič vystoupil a chtěl zjistit, zda dítě není zraněné, s pomocí sourozence vstalo, sedlo na kolo a odjelo.

Jenže pak to přišlo…

„Na místo dorazili další dospělí. Jeden z mužů dal řidiči pěstí a kopali mu do auta tak, že poškodili kapotu. Muž mezitím volal záchranou službu, načež jej útočníci z auta vytáhli, žena mu sebrala telefon a hovor přerušila. Poté řidiče povalili na zem, bili ho pěstmi a kopali do něj,“ vylíčil incident, který nazval „férovkou“ jeden z očitých svědků. Redakci vše popsal v e-mailu.

Když prý útočníci ustali v bití, přikázali řidiči, ať odjede, a také oni nasedali do auta a odjeli. Řidič poté kousek od místa incidentu zavolal policii. Ta už ale na místě nikoho nezastihla.

Podle policejní mluvčí Zlatuše Viačkové případ vyšetřují policisté z obvodního oddělení. Okolnosti nehody a zavinění pak zjišťují dopravní policisté. „Policisté obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení přečinů výtržnictví a poškození cizí věci. Zatím škoda na poškozeném vozidle byla poškozeným vyčíslena na 12 tisíc korun. Další škodu ve výši 10 tisíc korun poškozený vyčíslil na poškozeném oděvu a mobilním telefonu,“ uvedla k případu Viačková.

Co přesně se událo, míru zavinění, příčiny incidentu a následky policisté prověřují. Podle zatímních poznatků dítě narazilo do levých zadních dveří. Mluvčí také připomněla také, že dítě nemělo na hlavě ochrannou přilbu a bylo bez dohledu osoby starší 15 let.

„Dítě bylo podle lékařů s lehkým zraněním převezeno do havířovské nemocnice. U řidiče byly provedeny zkoušky na přítomnost alkoholu i návykových látek, obě s negativním výsledkem,“ dodala policejní mluvčí.

Řidič vyvázl s oděrkami a pohmožděninami, má naraženou kostrč a bolavou krční páteř. Podle zjištění redakce je na nemocenské.