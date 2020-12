Na lavici obžalovaných usedl Robert C. (42 let). Ten se osudného dne rozhodl vyřešit spory mezi mladšími členy znesvářených rodin. Vyzbrojen nožem se vydal k obchodu v Orlové, kde se druhá skupina nacházela. Podle svých slov si vzal nůž na svou obranu.

„Vím, co je to za rodinu,“ vysvětlil s tím, že si chtěl pouze vše vyříkat a získat si respekt. Jak uvedli znalci, muž cítil potřebu chránit svou rodinu.

Krátce po příchodu však došlo k fyzickému konfliktu mezi jeho synem (17 let) a mladíkem (20 let) z druhé rodiny. Během incidentu Robert C. vytáhl dvaceticentimetrový nůž a ve snaze bránit potomka, bodl rváče do ramene a zad. Poté čepelí zasáhl krk jeho nevlastního otce (37 let), který zraněnému synovi přispěchal na pomoc. Obžalovaný současně vykřikoval, že členy nenáviděné rodiny zabije. Dokonce se k nim rozběhl a zahnal je na útěk. Vzápětí se u obchodu objevily desítky lidí. Pobodaní muži vyvázli jen s lehčími poraněními, měli však namále. „Jen shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším poraněním,“ konstatoval státní zástupce.

Lítost

„Cítím si vinný, je mi to líto. Bohužel se to stalo. Bál jsem se o svou rodinu. Měl jsem strach o děti,“ uvedl obžalovaný, který u soudu učinil takzvané prohlášení o vině. Senát již proto nemusel provádět náročné dokazování.

Robert C. si tímto krokem zajistil mírnější verdikt. Hrozilo mu pět až dvanáct let vězení. Státní zástupce v rámci závěrečné řeči prohlásil, že si za této situace dokáže představit trest pod spodní hranicí sazby, a to ve výši čtyř let. „Uvedl, že se snažil chránit rodinu a v tomto směru je mu možno věřit,“ řekl žalobce.

Soud nakonec Robertu C. uložil čtyři roky vězení. Rozsudek nabyl právní moci. Muž i státní zástupce jej přímo v jednací síni přijali.