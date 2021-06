Odsuzující verdikt podle zjištění Deníku padl v těchto dnech formou trestního příkazu, jenž uložil samosoudce ostravského okresního soudu bez nařízení hlavního líčení. Rozhodnutí dosud nebylo doručeno zúčastněným stranám.

Druh a výše trestu tak nejsou v této chvíli známy. „Věc nelze komentovat. Způsob vyřízení nebyl zatím oznámen stranám,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí Okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha.

S největší pravděpodobnosti se jedná o podmíněné odsouzení, které může být až do jednoho roku. Další možností jsou podle trestního řádu domácí vězení do jednoho roku, trest obecně prospěšných prací, trest zákazu činnosti do pěti let nebo peněžitý trest.

Žaloba

Pokud si Velička ani žalobce do osmi dnů od doručení trestního příkazu nepodají takzvaný odpor, rozhodnutí nabude právní moci. Při podání odporu se trestní příkaz ruší a proběhne klasické hlavní líčení.

Velička čelil žalobě hned ze čtyř trestných činů, a to hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Podle policie Velička pod různými jmény psal i další extremistické články, ve kterých komentoval dění v různých částech republiky i ve světě.

„Na internetu zveřejňoval extremistické informace, schvaloval likvidaci určitých osob, případně při spáchání nějakých trestných činů se hanlivě vyjadřoval k zemřelým a podobně,“ uvedl zástupce ostravského policejního ředitele Antonín Řezníček.

Výtržník

Vloni v prosinci byl Velička v jiném případu pravomocně odsouzen za výtržnictví. Zákon porušil při konfliktu s ostravskou městkou policií. Strážníci po půlnoci pod okny jeho bytu v Ostravě-Porubě zasahovali proti opilému a hlučnému muži.

Velička zákrok nevhodně komentoval, hlídce nadával, používal nepublikovatelné vulgarismy. Nakonec na služební vozidlo vylil vodu z kbelíku. Následovalo házení sklenic, které se po dopadu na zem rozbily. Soud mu vyměřil podmíněný osmiměsíční trest s odkladem na zkušební šestnáctiměsíční lhůtu.