Problémy. Ty začaly v okamžiku, kdy se za deset minut ozval zvonek. „Otevřu a před dveřmi sousedka z vyššího patra. Neznala jsem ji, bydlím tady jen pár týdnů. A ona spustila, že si všimla, že jsem na vozíku, a nabídla mi pomoc třeba s nákupem nebo čímkoli jiným. Mě ale nakupuje člověk ze sociálky a to jsem jí také řekla, přesto stále mluvila a vnutila se mi do bytu. Seděly jsme v kuchyni a ona pořád něco povídala. Jenže, já potřebovala na záchod, a tak jsem jí vybídla, aby odešla. Jenže ona, že tady počká, že si chce povídat. Tak jsem souhlasila a odjela na toaletu. To jsem ale neměla dělat. Když nakonec odešla, zjistila jsem, že mi ze šuplíku zmizely dvě dvoutisícové bankovky,“ vypráví s občasnými vzlyky paní Alena.

Jakmile zjistila, že jí peníze zmizely, okamžitě volala policii a vše jim popsala „Policisté ihned přijeli a byli velmi ochotní. Když jsem jim řekla, že člověk, na kterého mám podezření, bydlí v domě, došli do patra pro tu paní, přivedli ji ke mně, a zeptali se, zdali je to ona. Řekla jsem jim, že ano, a ona spustila, že to bude omyl, že mě vidí poprvé a tak si vymýšlela,“ popisuje se slzami v očích.

Narazila na zkušenou zlodějku

Jak od policistů zjistila, narazila na zkušenou zlodějku. „Říkali, že dotyčná je jim dobře známá a že podobných vroubků má více. Když mi po pár dnech přinesli fotky šesti žen, opět jsem ji bezpečně poznala,“ dodala seniorka dočasně upoutaná na invalidní vozík.

Paní Alena, která se zapřísahá, že už nikdy nepustí doby bytu cizího člověka, je smířená s tím, že ukradené peníze už neuvidí. Přestože pachatel je známý, protože se mu krádež peněz nepodařilo prokázat, půjde v tomto případě pouze o přestupek. To potvrdili i policisté.

„V minulých dnech prověřovali policisté obvodního oddělení Karviná 1 oznámení starší ženy, které byla z bytu odcizena finanční hotovost. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem věc s podezřením ze spáchání přestupku proti majetku oznámili příslušnému správnímu úřadu k řízení," uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Varování pro ostatní seniory

Alena Skopalíková dodává, že chce tímto svým příběhem apelovat na jiné seniory, aby si opravdu dávali velký pozor, koho si pustí do bytu, aby se jim nestalo to, co jí.

Že zmíněné praktiky podvodníčků a zlodějů nejsou zdaleka ojedinělé, potvrdil i policejní preventista Miroslav Kolátek. Také on v této souvislosti nabádá zejména seniory, aby by opravdu nepouštěli do bytu neznámé lidi.

„Pachatelé podobných činů obvykle nabízejí pomoc nebo se vydávají za vydávají různé pracovníky úřadů či servisů. Vždy jim jde o to, aby se dostali do bytu seniora a mohli něco ukrást – peníze šperky, cennosti,“ říká Kolátek.